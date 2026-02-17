La plateforme de trading eToro dépasse les estimations de bénéfices grâce à la croissance des classes d'actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de trading d'actions et de crypto-monnaies eToro ETOR.O a battu les estimations de bénéfice du quatrième trimestre mardi, grâce à la vigueur des classes d'actifs qu'elle propose.

Les actions d'eToro ont augmenté d'environ 8,9 % avant la cloche.

Les marchés boursiers américains ont progressé au cours du trimestre, les baisses de taux d'intérêt ayant soutenu la confiance des investisseurs, bien que la volatilité des marchés cryptographiques ait incité certains acteurs du marché à la prudence. En novembre, le bitcoin a connu sa plus forte baisse mensuelle depuis la mi-2021.

Parallèlement, la forte concentration des investissements dans certaines actions liées à l'IA a entraîné une flambée des valorisations, suscitant des inquiétudes quant à l'apparition d'une bulle sur le marché.

Les actifs sous administration de la société , basée à Tel Aviv, ont augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 18,5 milliards de dollars.

"Nos résultats du quatrième trimestre reflètent la force et la résilience de notre modèle commercial multi-actifs", a déclaré le directeur financier Meron Shani dans un communiqué.

Une nouvelle vague d'entreprises fintech a émergé ces dernières années, défiant les institutions établies de Wall Street en attirant les jeunes investisseurs avec des transactions moins chères, des applications intuitives et un accès plus facile à un plus large éventail d'options d'investissement.

Cependant, la contribution nette, qui déduit le coût des revenus des actifs crypto et les dépenses d'intérêt de la marge, a chuté de 10% à 227 millions de dollars.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 71 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant la moyenne des estimations des analystes de 63 cents par action, selon les données compilées par LSEG.