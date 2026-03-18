La plateforme de streaming musical Deezer affiche son premier bénéfice annuel

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(Mise à jour des détails sur les abonnés dans les puces 3 et 4) par Leo Marchandon

18 mars - La plateforme française de streaming musical Deezer

DEEZR.PA a annoncé mercredi son tout premier bénéfice annuel, aidée par des partenariats et un rebranding générant une croissance directe du nombre d'abonnés .

Deezer, qui est en concurrence avec Spotify SPOT.N et Apple AAPL.O Music sur le marché encombré du streaming musical, opère dans plus de 180 pays et a construit son activité autour d'abonnements directs et de partenariats de distribution avec des entreprises allant des télécommunications aux chaînes de restaurants ou aux salles de sport.

* Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est amélioré pour atteindre 9,7 millions d'euros en 2025, contre une perte de 4 millions d'euros en 2024, ce qui est supérieur aux attentes, Deezer ayant atteint la rentabilité pour la première fois sur une année complète

* Le chiffre d'affaires total s'élève à 534 millions d'euros, stable d'une année sur l'autre à taux de change constants et conforme à l'objectif de l'entreprise

* Le nombre d'abonnésdirects a augmenté de 8,3 % pour atteindre 5,7 millions, dont 8,6 % en France (3,8 millions) et 7,7 % dans le reste du monde (1,9 million)

* Le nombre total d'abonnés, y compris les consommateurs individuels directs et les entreprises, a diminué de 6,5 %, passant de 9,7 millions à 9,1 millions

* Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, a déclaré que la stratégie de marque gagnait du terrain auprès des jeunes publics, notant que "les publics de la génération Z sont de plus en plus attachés à la marque Deezer"

* Le chiffre d'affaires des partenariats a été affecté par l'effet de la transition Meli+ mais compensé par une contribution positive des partenariats RTL RDTL.UL et Bouygues

BOUY.PA , tandis que Deezer a également renouvelé des accords majeurs, notamment avec TIM TLIT.MI .

* Deezer mise sur ses services permettant aux entreprises recevant des clients comme les salles de sport et les restaurants de diffuser de la musique, tout en étudiant de nouveaux potentiels de monétisation pour sa technologie de détection par l'IA