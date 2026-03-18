La plateforme de streaming musical Deezer affiche son premier bénéfice annuel

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18 mars - La plateforme française de streaming musical Deezer

DEEZR.PA a annoncé mercredi son tout premier bénéfice annuel, aidée par des partenariats et un changement de marque qui ont généré une croissance du nombre d'abonnés.

Deezer, qui est en concurrence avec Spotify SPOT.N et Apple AAPL.O Music sur le marché encombré du streaming musical, opère dans plus de 180 pays et a construit son activité autour d'abonnements directs et de partenariats de distribution avec des entreprises allant des télécommunications aux chaînes de restaurants ou aux salles de sport.

* Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est amélioré pour atteindre 9,7 millions d'euros en 2025, contre une perte de 4 millions d'euros en 2024, ce qui est supérieur aux attentes, Deezer ayant atteint la rentabilité pour la première fois sur une année complète

* Le chiffre d'affaires total s'élève à 534 millions d'euros, stable d'une année sur l'autre à taux de change constants et conforme à l'objectif de l'entreprise

* Le nombre total d'abonnés a augmenté de 8,3 % pour atteindre 5,7 millions, la France progressant de 8,6 % pour atteindre 3,8 millions et le reste du monde augmentant de 7,7 % pour atteindre 1,9 million d'abonnés

* Alexis Lanternier, directeur général, a déclaré que la stratégie de marque gagnait du terrain auprès des jeunes publics, notant que "les publics de la génération Z se connectent de plus en plus à la marque Deezer"

* Le chiffre d'affaires des partenariats a été affecté par l'effet de la transition Meli+ mais compensé par une contribution positive des partenariats RTL RDTL.UL et Bouygues

BOUY.PA , tandis que Deezer a également renouvelé des accords majeurs, notamment avec TIM TLIT.MI .

* Deezer mise sur ses services permettant aux entreprises recevant des clients comme les salles de sport et les restaurants de diffuser de la musique, tout en cherchant de nouveaux potentiels de monétisation pour sa technologie de détection de l'IA