 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La plateforme de streaming musical Deezer affiche son premier bénéfice annuel
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - La plateforme française de streaming musical Deezer

DEEZR.PA a annoncé mercredi son tout premier bénéfice annuel, aidée par des partenariats et un changement de marque qui ont généré une croissance du nombre d'abonnés.

Deezer, qui est en concurrence avec Spotify SPOT.N et Apple AAPL.O Music sur le marché encombré du streaming musical, opère dans plus de 180 pays et a construit son activité autour d'abonnements directs et de partenariats de distribution avec des entreprises allant des télécommunications aux chaînes de restaurants ou aux salles de sport.

* Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est amélioré pour atteindre 9,7 millions d'euros en 2025, contre une perte de 4 millions d'euros en 2024, ce qui est supérieur aux attentes, Deezer ayant atteint la rentabilité pour la première fois sur une année complète

* Le chiffre d'affaires total s'élève à 534 millions d'euros, stable d'une année sur l'autre à taux de change constants et conforme à l'objectif de l'entreprise

* Le nombre total d'abonnés a augmenté de 8,3 % pour atteindre 5,7 millions, la France progressant de 8,6 % pour atteindre 3,8 millions et le reste du monde augmentant de 7,7 % pour atteindre 1,9 million d'abonnés

* Alexis Lanternier, directeur général, a déclaré que la stratégie de marque gagnait du terrain auprès des jeunes publics, notant que "les publics de la génération Z se connectent de plus en plus à la marque Deezer"

* Le chiffre d'affaires des partenariats a été affecté par l'effet de la transition Meli+ mais compensé par une contribution positive des partenariats RTL RDTL.UL et Bouygues

BOUY.PA , tandis que Deezer a également renouvelé des accords majeurs, notamment avec TIM TLIT.MI .

* Deezer mise sur ses services permettant aux entreprises recevant des clients comme les salles de sport et les restaurants de diffuser de la musique, tout en cherchant de nouveaux potentiels de monétisation pour sa technologie de détection de l'IA

Valeurs associées

APPLE
251,0510 USD NASDAQ -1,25%
BOUYGUES
50,7800 EUR Euronext Paris +0,71%
DEEZER
1,1000 EUR Euronext Paris -1,79%
SPOTIFY TECH
515,970 USD NYSE -1,80%
TELECOM ITALIA
0,625 EUR MIL +0,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau maire LFI de Saint Denis (Seine-Saint-Denis), Bally Bagayoko à Paris le 11 décembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Saint-Denis: le président PS du département condamne "le déferlement de propos racistes" contre le nouveau maire LFI
    information fournie par AFP 18.03.2026 18:10 

    Le président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a dénoncé mercredi "le déferlement de propos racistes" visant le nouveau maire insoumis de Saint-Denis, élu dès le premier tour, Bally Bagayoko. "Je condamne fermement la stigmatisation ... Lire la suite

  • Le maire RN de Perpignan Louis Aliot (g) et le candidat RN aux municipales à Carcassonne Christophe Barthès le 18 mars 2026 à Carcassonne ( AFP / Ed JONES )
    A Carcassonne, concurrence de "remparts" face au RN
    information fournie par AFP 18.03.2026 17:54 

    Un candidat Horizons et une liste de gauche conduite par un socialiste, incluant une poignée de colistiers du maire sortant divers droite, se posent à Carcassonne en "remparts" face au RN, qui fort de sa première place dimanche, croit en sa victoire au second tour ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présente le plan EU Inc., lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le 18 mars 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Avec EU Inc., Bruxelles déroule le tapis rouge aux entrepreneurs
    information fournie par AFP 18.03.2026 17:49 

    L'UE, qui cherche à dynamiser une économie à la traîne face aux Etats-Unis et à l'Asie, veut dérouler le tapis rouge aux entrepreneurs et aux investisseurs grâce à EU Inc., un nouveau modèle juridique dévoilé mercredi, qui doit permettre de monter une société en ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron le 17 mars 2026 lors d'un conseil de défense à l'Elysée, à Paris ( POOL / Benoit Tessier )
    Le futur porte-avions s'appellera "France Libre"
    information fournie par AFP 18.03.2026 17:47 

    Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes : Emmanuel Macron a annoncé mercredi que le porte-avions qui succèdera en 2038 au Charles de Gaulle porterait le nom de "France Libre", en hommage à "l'esprit français" de "résistance" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank