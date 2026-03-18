La Fed maintient ses taux : suivez en direct la conférence de Jerome Powell

La Fed maintient ses taux inchangés, mais le contexte s'est nettement assombri pour Jay Powell. Entre un marché du travail redevenu fragile, un regain de tensions inflationnistes alimenté par le conflit en Iran et les nouveaux droits de douane, le président de la banque centrale devra rassurer sans s'engager. Les investisseurs scruteront chaque mot, alors que la Fed s'efforce de naviguer entre un risque stagflationniste modéré et une visibilité économique toujours réduite.
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