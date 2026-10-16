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La plateforme de réservation de voyages Klook Technology dépose une demande de retrait de la cote aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 23:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles dans les paragraphes 2 et 3)

La plateforme de réservation de voyages Klook Technology a annoncé vendredi avoir déposé une demande de retrait de son projet d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société avait déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis en novembre dernier, date à laquelle elle avait également annoncé une hausse de 24 % de son chiffre d'affaires en 2024.

Fondée en 2014, Klook propose des réservations de visites guidées, d’attractions, de transports et d’autres expériences de voyage dans un large éventail de destinations à travers le monde.

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