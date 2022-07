La plateforme de fonds Candoris s’ouvre à la France

(NEWSManagers.com) - La plateforme de fonds néerlandaise Candoris a fait récemment son entrée sur le marché français en s’associant avec le tierce-partie marketeur Amadé Global Partners (AGP), selon les informations de NewsManagers.

La firme compte 35 investisseurs, dont des fonds de pension scandinaves, qui ont investi 2,4 milliards de dollars dans les produits qu’elle distribue dans 17 pays. « Les encours de nos fonds Ucits ont crû de manière importante et nous avons une proposition unique. Nous avons donc décidé de nous enregistrer en France, qui est un grand marché-clé en Europe », explique à NewsManagers, Martijn Van Vliet, directeur du développement de Candoris.

En France, avec l'aide d'AGP, Candoris distribue trois fonds Ucits, domiciliés au sein de sa structure irlandaise Candoris Icav, et cible les investisseurs professionnels. Il s’agit de fonds gérés par trois boutiques de gestion américaines. Le premier, géré par Orchard, société de gestion basée à Chicago, consiste en une stratégie sur les actions américaines de petite capitalisation avec un biais value. Le deuxième est une stratégie sur les obligations crédit américaines à haut rendement (high yield) gérée par Strategic Income Management, firme basée à Seattle. Candoris propose également la version Ucits d’un fonds actions américaines ESG, gérée par Coho Partners, un gestionnaire d’actifs de Philadelphie.

« Nous n'avons pour le moment que ces trois fonds sur notre plateforme Ucits. Nous lancerons un quatrième fonds cet automne sur les actions américaines de petite capitalisation avec un biais croissance. Le fonds est géré par Next Century Growth (basé à Minneapolis, ndlr), qui est spécialisé sur cette classe d’actifs et détenu par ses salariés. Tous nos gérants sont parmi les meilleurs, sinon les meilleurs, dans leur peer group ou ont un portefeuille très distinct qui permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille de manière générale », indique Martijn Van Vliet. Candoris travaille également avec DSM Capital Partners et VanEck mais ne collabore pas avec eux sur le marché français.

Pour identifier les sociétés de gestion avec lesquelles elle travaille, la plateforme de fonds néerlandaise se concerte avec les équipes de sélection de fonds de grands fonds de pension, combinant leur méthodologie à la sienne. « Nous surveillons les bases de données via notre propre méthodologie de scoring. Nous retirons les facteurs et biais de marché pour quantifier l’alpha réel. Nous analysons ensuite des périodes passées spécifiques », détaille le directeur du développement de Candoris. Le top 5 des gérants analysés est ensuite contacté et il leur est demandé d’expliciter certains points concernant leurs processus d’investissement et leurs résultats avant une série d’entretiens individuels avec l’ensemble des membres de l’équipe d’investissement. « Nous procédons comme si nous investissions notre propre argent. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper. Nous avons une préférence forte pour les sociétés de gestion détenues par leurs employés qui ne sont pas grandes, qui gèrent des portefeuilles relativement concentrés et qui génèrent du vrai alpha sur de longues périodes », poursuit Martijn Van Vliet.

Si son focus de sélection de gérants est actuellement exclusivement américain, Candoris est ouvert à la sélection de gestionnaires d’autres régions du globe. « Nous voulons limiter notre offre à 5-8 stratégies pour nous permettre de capturer la profondeur de la stratégie et garder notre cap. C’est en cela que Candoris se différencie des autres firmes de distribution », commente Martijn Van Vliet.