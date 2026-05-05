La plateforme de cryptomonnaies Coinbase va supprimer environ 14 % de ses effectifs dans le cadre d'une restructuration axée sur l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2, 11 et 12, commentaires d'analystes au paragraphe 10, mise à jour des cours des actions) par Prakhar Srivastava et Pragyan Kalita

Coinbase COIN.O a annoncé mardi qu'elle allait supprimer environ 700 emplois, soit environ 14 % de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'un plan de restructuration visant à réduire les coûts et à repositionner l'entreprise pour l'ère de l'intelligence artificielle.

Ces licenciements interviennent alors que les plateformes d'échange d'actifs numériques sont confrontées à un ralentissement de l'activité de trading suite à un recul général des marchés des cryptomonnaies par rapport à leur pic d'octobre, reflétant un sentiment plus prudent de la part des investisseurs.

L'action Coinbase a progressé d'environ 3,3% en pré-ouverture.

La société prévoit de mener à bien cette opération en grande partie au cours du deuxième trimestre 2026 et d'engager des charges d'environ 50 à 60 millions de dollars, principalement liées aux indemnités de licenciement et autres avantages sociaux.

Elle a ajouté que des coûts supplémentaires pourraient résulter de facteurs imprévus liés à la restructuration.

La plupart de ces charges seront comptabilisées au deuxième trimestre, a indiqué la société.

Les licenciements ont été généralisés parmi les entreprises américaines en ce début d'année, alors que celles-ci réduisent leurs dépenses, simplifient leurs opérations et s'adaptent à l'utilisation croissante des outils d'IA.

Le directeur général Brian Armstrong a également évoqué les progrès rapides de l'intelligence artificielle, affirmant que de nouveaux outils permettaient à des équipes non techniques de livrer du code et d'automatiser des tâches qui nécessitaient auparavant des effectifs plus importants.

Coinbase reste bien capitalisée et bien positionnée pour une croissance à long terme, mais les conditions actuelles du marché l'ont contrainte à rationaliser ses opérations et à se redimensionner en vue du prochain cycle des cryptomonnaies, a déclaré M. Armstrong dans un article de blog.

"En avril, l'activité (de trading) sur les bourses d'actifs numériques a ralenti", a déclaré Daniel T. Fannon, analyste chez Jefferies, dans une note, ajoutant que ce début de trimestre morose avait placé le deuxième trimestre sur une base plus fragile.

Coinbase a indiqué que les employés concernés recevront une indemnité de licenciement et une aide à la transition, comprenant au minimum 16 semaines de salaire de base pour le personnel américain, plus deux semaines supplémentaires par année d’ancienneté, leur prochaine attribution d’actions et six mois de couverture santé.

Les employés titulaires d'un visa de travail bénéficieront d'une aide supplémentaire, tandis que le personnel hors des États-Unis se verra proposer un soutien similaire, conformément à la réglementation locale, a précisé la société.

Coinbase a déjà procédé à plusieurs vagues de suppressions d'emplois lors des ralentissements du marché des cryptomonnaies, soulignant la sensibilité du secteur à l'activité de trading et au sentiment des investisseurs.