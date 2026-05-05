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La plateforme de cryptomonnaies Coinbase va supprimer environ 14 % de ses effectifs
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

Coinbase COIN.O a annoncé mardi qu'elle allait supprimer environ 700 emplois, soit environ 14 % de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'un plan de restructuration visant à réduire les coûts et à repositionner l'entreprise pour l'ère de l'IA.

L'action de la crypto-bourse a progressé de 4,66 % en pré-ouverture.

La société prévoit d'achever cette opération en grande partie au cours du deuxième trimestre 2026.

Coinbase prévoit d'engager entre 50 et 60 millions de dollars de frais de restructuration au total, principalement liés aux indemnités de licenciement et autres prestations de fin de contrat, la plupart de ces charges devant être comptabilisées au deuxième trimestre.

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