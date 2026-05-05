Cryptomonnaies: Coinbase réduit de 14% ses effectifs

information fournie par Boursorama avec AFP • 05/05/2026 à 14:44

( AFP / INA FASSBENDER )

L'entreprise américaine Coinbase, une des plus grosses places de marché pour les cryptomonnaies, a annoncé mardi qu'elle allait réduire de 14% ses effectifs dans le monde, soit près de 700 salariés, notamment du fait "d'un marché en baisse" et de l'essor de l'intelligence artificielle.

Cette restructuration, qui devrait être achevée au cours du deuxième trimestre 2026, entraînera des charges comprises entre 50 et 60 millions de dollars, liées quasi exclusivement au versement d'indemnités de départ, a précisé l'entreprise dans un document déposé auprès du gendarme boursier américain (SEC).

Le dirigeant de l'entreprise, Brian Armstrong, a justifié cette décision dans un message sur X par un "marché" des cryptomonnaies "en baisse".

En atteste la valeur de la cryptomonnaie phare, le bitcoin, qui se vendait mardi à moins de 80.000 dollars contre plus de 120.000 dollars en octobre 2025.

Brian Armstrong a également invoqué les progrès de l'intelligence artificielle, qui changent "ce qui est réalisable avec une petite équipe".

Selon le dirigeant, les développeurs informatiques peuvent désormais accomplir en quelques jours des tâches qui nécessitaient auparavant des semaines de travail en équipe.

"Je sais qu'il y a de vraies personnes derrière ces décisions", a-t-il ajouté. "À ceux d'entre vous qui vont nous quitter: merci", a-t-il écrit.

Brian Armstrong promet "un minimum de 16 semaines de salaires de base" pour les salariés licenciés aux Etats-Unis, et un "soutien similaire" à ceux basés hors des Etats-Unis.

Sur son site, Coinbase revendique 4.700 employés.

Avec Binance et Kraken, Coinbase est une des plus importantes places de marché mondiales pour les cryptomonnaies.

Telle une Bourse virtuelle, elle permet à ses utilisateurs de s'échanger des actifs virtuels, comme le bitcoin et l'ether.