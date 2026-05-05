Meta va renforcer les mesures de protection techniques pour les adolescents en Europe et les utilisateurs de Facebook aux États-Unis

Meta Platforms META.O va étendre ses mesures de protection des comptes d'adolescents à 27 pays de l'Union européenne et à Facebook aux États-Unis, a annoncé mardi le géant américain de la technologie, alors qu'il subit la pression des régulateurs pour mieux protéger les jeunes en ligne. Les entreprises technologiques sont globalement confrontées à un défi lancé par les autorités du monde entier : mettre en place de meilleures mesures de vérification de l'âge face aux préoccupations croissantes concernant les abus en ligne, la santé mentale des adolescents et la diffusion d'images pédopornographiques générées par l'IA.

Les pays européens font largement pression pour restreindre l'accès des adolescents aux réseaux sociaux , tandis que lundi, l'État américain du Nouveau-Mexique a demandé à un juge de déclarer Meta « nuisance publique », de lui infliger une amende de 3,7 milliards de dollars et de réformer ses plateformes afin de protéger les jeunes utilisateurs. L'année dernière, Meta a déployé une technologie permettant de repérer de manière proactive les comptes qu'elle soupçonne d'appartenir à des adolescents, même si ceux-ci indiquent une date de naissance d'adulte, et de les placer sous le régime de protection des comptes adolescents.

“Cette technologie sera étendue à 27 pays de l'Union européenne. Meta étend également cette technologie à Facebook aux États-Unis pour la première fois, le Royaume-Uni et l'UE devant suivre en juin”, a déclaré l'entreprise dans un article de blog.

Elle a également détaillé son utilisation d'une intelligence artificielle avancée pour détecter les comptes de mineurs au-delà de la simple déclaration d'âge.

Cela inclut l'utilisation de l'IA pour analyser l'ensemble des profils à la recherche d'indices contextuels permettant de déterminer si un compte appartient probablement à une personne mineure, ainsi que le renforcement des mesures de contournement visant à empêcher la création de nouveaux comptes par des utilisateurs que Meta soupçonne d'être mineurs.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des liens vers des articles sur les campagnes menées en Europe et aux États-Unis contre l'accès des adolescents aux réseaux sociaux) par Foo Yun Chee