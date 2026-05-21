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La plateforme de cryptomonnaies Blockchain.com dépose discrètement une demande d'introduction en bourse
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blockchain.com a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé jeudi la plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Le dépôt confidentiel auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers permet aux entreprises de préparer leur introduction en bourse à l'abri du regard du public.

Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés, a précisé Blockchain.com.

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