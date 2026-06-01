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La plateforme de cryptomonnaies Binance lance le trading d'actions américaines et d'ETF
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de cryptomonnaies Binance a annoncé lundi avoir lancé le trading d'actions et de fonds négociés en bourse (ETF) pour ses clients, étendant ainsi ses activités des actifs numériques aux marchés financiers traditionnels.

Voici quelques détails de cette annonce:

* Binance a déclaré que les utilisateurs auront accès à plus de 7 000 actions américaines et fonds négociés en bourse sur son application, en plus des jetons cryptographiques.

* Les clients pourront également acheter des fractions d'actions, ce qui leur permettra d'investir dans des parts d'actions à partir de seulement 5 dollars, a ajouté la société de cryptomonnaies.

* Cette initiative intervient alors que les frontières entre les marchés des cryptomonnaies et la finance traditionnelle continuent de s'estomper .

* Cette convergence s'est accélérée , les entreprises cherchant à offrir à leurs clients une gamme plus large de services financiers via une plateforme unique.

* Binance rejoint un nombre croissant de plateformes qui offrent à leurs clients un accès à la fois aux actifs numériques et aux investissements traditionnels, notamment la bourse rivale Coinbase COIN.O et la plateforme de trading grand public Robinhood HOOD.O .

* Binance a déclaré qu'elle proposerait également un trading 24h/24 et 5j/7, permettant ainsi à ses clients de négocier des actions américaines et des ETF à toute heure en semaine.

* Le trading en dehors des heures d'ouverture habituelles a gagné en popularité , les courtiers et les bourses cherchant à répondre à la demande d'accès aux marchés américains au-delà des sessions de trading traditionnelles.

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