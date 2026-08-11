La plateforme d'enchères de voitures d'occasion Openlane recule après le lancement de son placement secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 août - ** Openlane ( OPLN.N ), plateforme numérique de vente de voitures d'occasion, voit son cours reculer de 4,1% à 35,01 dollars en séance prolongée après l'annonce d'une offre secondaire ** OPLN, société basée à Carmel, dans l'Indiana, annonce qu' Ignition Acquisition Holdings, un fonds conseillé par Apax Partners, va vendre 8 millions d'actions
** Ces actions représentent une partie des actions privilégiées convertibles d’OPLN émises précédemment et détenues par Ignition, qui ont été converties en actions ordinaires en mai
** Par ailleurs, OPLN a l'intention d'acheter simultanément jusqu'à 25 millions de dollars d'actions de l'offre auprès du teneur de livre BofA
** La société compte environ 122,8 millions d'actions en circulation
** L'action OPLN a clôturé en baisse de 2,1% à 36,50 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l'année à environ 23%
** Sur 9 analystes, 7 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 2 la note “conserver”; l'objectif de cours médian est de 45 dollars, selon les données de LSEG
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