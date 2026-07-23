La plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMEX va fermer ses portes

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* BitMEX a annoncé que la fermeture de sa plateforme prendrait effet le 23 septembre

* La plateforme a exhorté ses utilisateurs à liquider leurs positions et à retirer leurs fonds

* Selon les analystes, l'impact sur le marché devrait être limité en raison de sa faible part de marché

(Mise à jour pour ajouter des détails tirés du communiqué aux paragraphes 2 et 3, ainsi que les commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 6) par Akanksha Khushi et Elizabeth Howcroft

La plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMEX, dont les fondateurs ont été graciés l'année dernière par le président américain Donald Trump , a annoncé jeudi qu'elle mettrait fin à ses activités en septembre et a exhorté ses clients à retirer leurs actifs. BitMEX n’a pas donné de raison pour cette fermeture, mais a indiqué dans un communiqué publié sur son site web que cette décision faisait suite à un « examen stratégique de l’activité et du secteur des cryptomonnaies dans son ensemble » mené par son propriétaire, la société HDR Global Trading, enregistrée aux Seychelles. BitMEX a invité les utilisateurs à clôturer leurs positions ouvertes et à retirer leurs fonds avant la fermeture, prévue le 23 septembre. Cette fermeture intervient alors que les cours des cryptomonnaies sont en perte de vitesse. Le bitcoin a perdu la majeure partie des gains enregistrés l’année dernière, après que la dynamique liée à la perspective d'un second mandat de Donald Trump s’est essoufflée.

« Le marché des plateformes d’échange de cryptomonnaies est très concurrentiel, et la fermeture de BitMEX pourrait indiquer que les grandes plateformes continueront à gagner en importance au détriment des plateformes plus petites ou plus récentes », a déclaré Thomas Probst, analyste de recherche chez Kaiko.

Il a toutefois ajouté que la fermeture de BitMEX aurait probablement un impact limité sur le marché, compte tenu de sa faible part de marché. La plateforme affiche des volumes de transactions quotidiens d’environ 400 000 dollars et une part de marché inférieure à 0,01 %, selon les données de Kaiko.

LES FONDATEURS GRACÉS PAR TRUMP L'ANNÉE DERNIÈRE Les cofondateurs de BitMEX, Benjamin Delo, Arthur Hayes et Samuel Reed, ont plaidé coupables en 2022 pour ne pas avoir mis en place un programme de lutte contre le blanchiment d’argent conforme à la réglementation. Trump les a graciés l’année dernière. Il avait courtisé les donateurs du secteur des cryptomonnaies pendant sa campagne, promettant de soutenir les entreprises de ce secteur au cours de son second mandat. Cependant, la lenteur des progrès en matière de législation américaine sur les cryptomonnaies et les inquiétudes concernant une éventuelle vente de bitcoins par les sociétés de trésorerie spécialisées dans les actifs numériques ont pesé sur le moral des investisseurs. Les procureurs avaient accusé BitMEX et ses fondateurs d’avoir délibérément enfreint la loi sur le secret bancaire entre 2015 et 2020 en ne mettant pas en place de programmes de lutte contre le blanchiment d’argent ni de programmes dits « Know Your Customer » (connaître son client).

L’un des fondateurs, Delo, a versé 4 millions de livres sterling (5,34 millions de dollars) au parti populiste britannique Reform UK au premier trimestre 2026, selon des données officielles. Fondée en 2014, BitMEX compte plus de 2 millions de traders sur sa plateforme, selon son site web.

(1 dollar = 0,7493 livre sterling)