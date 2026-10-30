La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance gèle des actifs à la suite d'une faille de sécurité ayant entraîné une perte de 6,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés des cryptomonnaies chutent suite à un vol présumé

* Binance a assuré que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité pendant qu'elle enquêtait sur l'incident

* Le cofondateur de Binance affirme que la plateforme prendra en charge l'intégralité des pertes liées au piratage

* Selon les analystes, cette faille pourrait inciter les investisseurs à réévaluer les risques liés aux cryptomonnaies

(Refonte de l'article avec les dernières informations de Binance, mise à jour des cours et ajout des commentaires d'analystes)

par Mrinmay Dey et Vallari Srivastava

Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a déclaré qu’une faille de sécurité avait entraîné un préjudice estimé à 6,3 milliards de dollars, ce qui, selon les analystes, pourrait constituer le plus grand vol de cryptomonnaies jamais enregistré et amener les investisseurs à reconsidérer les risques liés à la détention d’actifs numériques.

Binance a indiqué avoir collaboré avec ses partenaires pour geler les actifs concernés, dont environ 3 milliards de dollars ont été localisés à ce jour. La société n’a fourni aucune information sur le sort des 3,3 milliards de dollars restants, le cofondateur de Binance, Yi He, ayant déclaré que l’entreprise couvrirait "toutes les pertes liées au piratage".

Une première enquête suggère que la faille aurait pu trouver son origine dans le piratage d’un ordinateur portable appartenant à l’un de ses ingénieurs, ce qui aurait permis à un pirate d’accéder à l’un de ses systèmes et d’effectuer des retraits non autorisés, a précisé Binance.

Les marchés ont réagi immédiatement vendredi matin, lors de l’ouverture des marchés asiatiques.

Le cours du bitcoin BTC= a chuté de plus de 3%, atteignant son plus bas niveau depuis six semaines à 76.368 dollars, tandis que celui de l’ether ETH= a reculé de plus de 3%, tombant à 2.178 dollars, son plus bas niveau depuis deux mois. Le BNB

BNB=CCCL , un token initialement lancé sous le nom de Binance Coin et pouvant servir à payer les frais de Binance, a perdu 5% au cours des dernières 24 heures pour s’établir à 709,70 dollars, selon l’agrégateur de données CoinGecko.

Les actions de la crypto-bourse Coinbase Global COIN.O ont reculé de 4,8%, tandis que celles de Strategy MSTR.O , un acheteur de bitcoins, ont chuté de près de 6% lors des négociations après-clôture aux États-Unis.

Cet incident pourrait constituer le plus grand vol de cryptomonnaies au monde, selon le cabinet d’analyse Chainalysis et d’autres experts du secteur.

"C’est le plus grand piratage de l’histoire", a déclaré Aravind Srinivasan, responsable des activités de gré à gré systématiques chez GSR, un important teneur de marché spécialisé dans les cryptomonnaies.

Au-delà de la perte potentielle d’actifs, cette faille de sécurité risque d’avoir des répercussions plus larges sur le secteur des cryptomonnaies, qui subissait déjà des pressions ces derniers temps en raison de la hausse des taux d’intérêt américains et d’un affaiblissement de la demande de la part des acheteurs de fonds négociés en bourse (ETF), ont indiqué les analystes.

"Cela pourrait encore réduire l’appétit pour le risque et inciter les investisseurs à réévaluer la sécurité des actifs détenus sur des bourses centralisées, ainsi que les risques de contrepartie, de solvabilité et de liquidité", a déclaré Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group, basé à Hong Kong.

Binance, qui permet à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés à l’échelle mondiale et gérait environ 162,8 milliards de dollars d’actifs en dépôt, selon le rapport annuel 2025 de la plateforme.

"Les fonds des utilisateurs restent en sécurité", a déclaré Binance dans un communiqué. "Par mesure de précaution, tous les dépôts et retraits sont temporairement suspendus pendant que nos équipes de sécurité procèdent à des vérifications, sécurisent l’infrastructure des portefeuilles et retracent les actifs concernés, avec le soutien étroit de nos partenaires des forces de l’ordre et du secteur."

BINANCE DISPOSE D’UN FONDS DE SÉCURITÉ DES ACTIFS

Binance gère un fonds de sécurité pour ses utilisateurs, qui consiste en une réserve détenue entièrement en bitcoins et destinée à protéger les actifs des utilisateurs en cas de failles de sécurité, selon son site web.

"Il devient très difficile de contrer les piratages, car l’IA peut détecter les vulnérabilités plus rapidement que l’on ne peut les corriger", a déclaré Bernardo Brites, directeur général de Trace Finance, une société spécialisée dans les infrastructures de paiement et de stablecoins.

"Je pense que les utilisateurs se détourneront des plateformes d’échange de petite et moyenne taille, (car il devient) trop risqué de placer son argent dans un endroit incapable de couvrir un piratage d’une ampleur significative."

L’émetteur de stablecoins Tether a déclaré avoir gelé près de 1,57 milliard de dollars d’actifs liés à cet incident, tandis que Circle a gelé plus de 800 millions de dollars.

World Liberty Financial, une société spécialisée dans les cryptomonnaies liée au président américain Donald Trump et à sa famille, a déclaré jeudi avoir collaboré avec le dépositaire de cryptomonnaies BitGo pour geler les fonds volés lors de ce qu’elle a qualifié de piratage de Binance. M. Yi, de Binance, a indiqué que 27 millions de dollars de stablecoins et environ 2 millions de dollars de jetons World Liberty avaient été gelés.

La société de cryptomonnaies Ripple a également gelé environ 200 millions de dollars de fonds, a ajouté M. Yi. Jack McDonald, vice-président senior chargé des stablecoins chez Ripple, a déclaré que la société suivait de près les informations faisant état d’une faille potentielle impliquant Binance, qu’elle gelait les fonds concernés et qu’elle coordonnait ses actions avec les parties concernées.

CET INCIDENT VIENT S’AJOUTER À UNE SÉRIE DE VOLS DANS LE SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES

Miguel Morel, directeur général de la société de veille blockchain Arkham, a déclaré que les données indiquaient que des milliards de dollars semblaient avoir été dérobés à Binance par un acteur inconnu.

Cet incident vient s’ajouter à une série de vols de cryptomonnaies. L’année dernière, des pirates ont dérobé pour 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 attaques, selon les chercheurs de TRM Labs. En septembre, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitget a annoncé qu’environ 350 millions de dollars en cryptomonnaies avaient été volés sur sa plateforme, soulignant la vulnérabilité du secteur face aux pirates informatiques.

Les autorités ont averti que les groupes criminels organisés utilisaient de plus en plus les cryptomonnaies pour transférer des fonds au-delà des frontières, en dehors du système financier traditionnel.

Binance.US, une autre plateforme d'échange de cryptomonnaies, a déclaré ne pas avoir été touchée par cet incident de sécurité.

Coinbase COIN.O a déclaré ne pas être concernée et surveiller la situation.

Lors d’un incident sans rapport avec celui-ci, survenu plus tôt dans la journée de jeudi, l’opérateur de marché de prédiction Polymarket a temporairement suspendu les transactions après un incident de sécurité impliquant un prestataire tiers. Il a par la suite repris les transactions et a déclaré qu’il rembourserait intégralement les traders concernés.