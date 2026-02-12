 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase enregistre une perte trimestrielle en raison du ralentissement des échanges
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O a fait état d'une perte au quatrième trimestre jeudi, frappée par la baisse des volumes d'échanges durant une période de chute généralisée des actifs numériques.

La société a déclaré une perte de 666,7 millions de dollars, soit 2,49 dollars par action, pour les trois mois clos le 31 décembre, contre 1,29 milliard de dollars, soit 4,68 dollars par action, un an plus tôt.

Devises

Valeurs associées

COINBASE GLB RG-A
140,9500 USD NASDAQ -8,00%
GEMINI SPACE RG-A
6,7200 USD NASDAQ +0,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank