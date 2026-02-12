La plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase enregistre une perte trimestrielle en raison du ralentissement des échanges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O a fait état d'une perte au quatrième trimestre jeudi, frappée par la baisse des volumes d'échanges durant une période de chute généralisée des actifs numériques.

La société a déclaré une perte de 666,7 millions de dollars, soit 2,49 dollars par action, pour les trois mois clos le 31 décembre, contre 1,29 milliard de dollars, soit 4,68 dollars par action, un an plus tôt.