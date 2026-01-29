La plateforme d'assurance Ethos Technologies évaluée à 1,2 milliard de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires tirés de l'entretien avec le directeur général dans les paragraphes 5 à 7, ainsi que du contexte dans l'ensemble du texte) par Arasu Kannagi Basil et Manya Saini

Ethos Technologies LIFE.O a obtenu une évaluation de 1,2 milliard de dollars lors de ses débuts sur le Nasdaq jeudi, les compagnies d'assurance continuant à trouver des investisseurs réceptifs sur un marché des introductions en bourse qui se renforce.

Le marché américain des introductions en bourse s'est largement redressé ces derniers mois, les entreprises des secteurs de la technologie, de la santé et de la finance s'empressant de s'introduire en bourse à mesure que l'appétit des investisseurs pour le risque, les niveaux records des marchés boursiers et la demande refoulée relancent l'activité des transactions.

Parallèlement, l'intérêt des investisseurs pour le secteur plus large de l'assurance-vie a également augmenté, soutenu par des revenus récurrents réguliers, une demande durable des consommateurs et un pouvoir de fixation des prix qui tend à se maintenir même en cas de ralentissement économique.

Ethos, qui est soutenue par les sociétés de capital-risque Accel et Sequoia, a déclaré que sa plateforme et son moteur de souscription rationalisent l'achat, la vente et la gestion des risques de l'assurance-vie.

La société a indiqué dans son prospectus d'introduction en bourse qu'elle a activé plus de 500 000 polices depuis sa création.

"Nous proposons un processus d'achat en ligne de 10 minutes, au lieu d'un voyage de plusieurs semaines, et nous permettons aux agents de vendre beaucoup plus de polices qu'ils ne le feraient autrement", a déclaré Peter Colis, CEO d'Ethos, lors d'une interview avec Reuters, ajoutant que pour les assureurs, cela transforme le processus de gestion des risques.

"C'est comme acheter un billet d'avion en ligne. Il suffit de l'acheter et c'est fini."

Colis a déclaré que, bien que la société reste extrêmement enthousiaste quant aux opportunités sur le marché de l'assurance-vie, elle cherchera à terme à élargir son portefeuille de produits à des marchés adjacents tels que les rentes et d'autres produits de santé complémentaires.

Les introductions en bourse d'assurances à Wall Street ont atteint leur plus haut niveau depuis 20 ans en 2025 , et les analystes ont déclaré que la forte croissance des revenus et la nature "à l'épreuve des tarifs" de l'industrie continueront d'attirer les investisseurs cette année.

Ethos et certains investisseurs existants ont levé environ 200 millions de dollars après avoir fixé le prix des actions au milieu de la fourchette visée par l'offre.

L'action est restée inchangée à son prix d'introduction en bourse de 19 dollars par action, avant de baisser légèrement.