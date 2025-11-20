 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 929,00
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La plateforme Cellvizio Gen 3 de Mauna Kea homologuée en Chine
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 18:05

Mauna Kea Technologies annonce avoir obtenu l'approbation des autorités chinoises pour importer et commercialiser sa plateforme Cellvizio Gen 3 dans le pays, à l'issue d'un processus de certification de 3 ans. L'autorisation, valable jusqu'en novembre 2030, couvre l'usage du système avec l'ensemble des sondes confocales de la Société.
Cet enregistrement, obtenu directement par Mauna Kea et distinct des accords de la coentreprise avec Tasly, renforce le portefeuille d'actifs détenus en propre sur un marché chinois à fort potentiel dans l'endoscopie interventionnelle.
L'entreprise évalue désormais les options de commercialisation les plus efficaces pour déployer Cellvizio Gen 3 auprès des hôpitaux.
Sacha Loiseau, le p.-d.g. estime que cette approbation 'rouvre un marché très important' et offre une opportunité de revenus additionnels.

Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0797 EUR Euronext Paris -0,38%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rentrée des classes à Lyon, le 1er septembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Education: des résultats contrastés aux évaluations nationales, le collège à la peine
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:30 

    Le ministère de l'Education a publié jeudi les résultats des évaluations nationales passées en septembre par les écoliers, collégiens et lycéens, qui montrent un bilan contrasté et parfois "préoccupant" au collège, sur lequel il faut "faire porter l’effort", selon ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage remporte un contrat pour le Grand Prix urbain de Madrid en 2026
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:24 

    (AOF) - Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s’élève à 68 millions d’euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux ... Lire la suite

  • aurea recyclage (Crédit: / Aurea)
    Aurea : cooptation d’un nouvel administrateur
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:17 

    (AOF) - Aurea, l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le conseil d’administration, après avoir pris acte de la démission de René Riper, a décidé à l’unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder ... Lire la suite

  • Shein ne dit pas refuser le principe d'une audition mais évoque un problème d'agenda. ( AFP / Julie SEBADELHA )
    La convocation de Shein devant les députés décalée au 2 décembre
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:15 

    "Pas en mesure" d'être présent le 26 novembre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale en raison d'une audience judiciaire le même jour, Shein est désormais convoqué le 2 décembre, a appris l'AFP jeudi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank