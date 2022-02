La Place financière luxembourgeoise proche des 6.000Md€ d'encours sous gestion

(NEWSManagers.com) - Les 6.000 milliards d'euros d'encours sous gestion s'approchent à grand pas au Luxembourg. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), le régulateur local, a publié en fin de semaine dernière les statistiques de collecte de l'industrie des fonds pour le mois de décembre 2021. Les encours ont affiché 5 859 milliards d'euros, en hausse de 17,8% sur un an.

Le secteur a profité sur l'exercice d'une collecte nette de 394 milliards d'euros, (+7,9% sur un an) et d'un effet marché de 491 milliards. Sur le dernier mois, la collecte nette s'est établie à +32 milliards d'euros et l'effet marché à +77 milliards.