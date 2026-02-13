La pilule Wegovy de Novo enregistre plus de 38 000 prescriptions au cours de la cinquième semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La pilule Wegovy de Novo Nordisk
NOVOb.CO a atteint 38 220 ordonnances aux États-Unis au cours de la cinquième semaine suivant son lancement, selon les données d'IQVIA partagées par un analyste vendredi.
