La pilule Wegovy de Novo enregistre plus de 38 000 prescriptions au cours de la cinquième semaine

NOVOb.CO a atteint 38 220 ordonnances aux États-Unis au cours de la cinquième semaine suivant son lancement, selon les données d'IQVIA partagées par un analyste vendredi.