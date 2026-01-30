La pilule Wegovy de Novo dépasse les 26 000 prescriptions au cours de la deuxième semaine complète

La pilule Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO a fait l'objet de plus de 26 000 ordonnances aux États-Unis au cours de la deuxième semaine complète suivant son lancement, selon les données d'IQVIA partagées par un analyste vendredi.

Les investisseurs surveillent de près les données de prescription pour voir si le fabricant danois de médicaments peut maintenir son avantage de pionnier par rapport à son rival Eli Lilly LLY.N sur un marché concurrentiel de la perte de poids.

Bien que les traitements oraux de l'obésité offrent aux patients une plus grande commodité et une alternative sans aiguille, les médicaments injectables devraient encore dominer dans les années à venir.

La pilule Wegovy a été prescrite 26 109 fois au cours de la semaine qui s'est terminée le 23 janvier, ce qui suggère que le lancement du médicament oral est très fort, ont écrit les analystes de Barclays dans une note.

La pilule a enregistré 3 071 ordonnances aux États-Unis au cours des quatre premiers jours suivant son lancement le 5 janvier, et plus de 18 000 ordonnances au cours de la semaine qui s'est terminée le 16 janvier.

Les analystes ont déclaré que les données relatives aux ordonnances indiquaient une forte absorption précoce et qu'elles étaient en avance sur les lancements d'autres GLP-1, les fabricants de médicaments s'orientant vers le marché des consommateurs qui paient au comptant.