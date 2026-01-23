La pilule Wegovy de Novo dépasse les 18 000 ordonnances aux États-Unis au cours de sa première semaine de lancement

Le lancement de Wegovy est impressionnant par rapport aux lancements précédents de GLP-1, selon les analystes

La pilule a été prescrite 18 410 fois au cours de la semaine se terminant le 16 janvier

La décision de la FDA sur la pilule de Lilly est attendue d'ici avril

La pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO a été prescrite plus de 18 000 fois aux États-Unis au cours de la première semaine complète après son lancement, ce qui constitue un début encourageant dans la course aux médicaments oraux pour la perte de poids, selon les analystes qui ont cité les données d'IQVIA.

Les investisseurs surveillent de près les données relatives aux prescriptions pour voir si le fabricant danois de médicaments peut maintenir son avantage de pionnier par rapport à son rival Eli Lilly LLY.N sur un marché concurrentiel de la perte de poids.

Les traitements oraux de l'obésité offrent aux patients une plus grande flexibilité et une alternative sans aiguille, bien que les médicaments injectables devraient encore dominer pendant des années.

Au moins deux analystes ont déclaré que les données relatives aux ordonnances indiquaient une forte adoption précoce et qu'elles étaient en avance sur les lancements d'autres GLP-1, les fabricants de médicaments s'orientant vers des modèles de consommation avec paiement en espèces.

"Les données de lancement du Wegovy par voie orale sont très solides, même si elles concernent un marché de l'obésité désormais bien mieux établi que le marché de l'obésité en construction", a déclaré James Gordon, analyste chez Barclays.

EN AVANCE SUR LES AUTRES LANCEMENTS DE GLP-1

La pilule de Novo a été prescrite 18 410 fois au cours de la semaine qui s'est terminée le 16 janvier, ce qui, selon les analystes, constitue un meilleur départ que les lancements du Wegovy injectable de Novo et du Zepbound de Lilly, bien qu'ils aient noté que le marché a considérablement mûri depuis que ces médicaments ont été lancés.

La pilule a atteint 3 071 ordonnances américaines au cours des quatre premiers jours suivant son lancement le 5 janvier, selon les données d'IQVIA. L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Novo, dont le nouveau directeur général a pris ses fonctions l'année dernière, mise sur la version en pilules de son traitement phare Wegovy pour attirer de nouveaux consommateurs, alors qu'il s'efforce de retrouver son élan face à Lilly, après que des avertissements sur les bénéfices et un ralentissement de la croissance ont pesé sur ses actions l'année dernière.

Les actions de Novo ont augmenté régulièrement depuis le début de l'année, avec une hausse d'environ 25 % en janvier. L'action a augmenté de 2,5 % vendredi pour atteindre son plus haut niveau depuis la fin juillet, lorsque le directeur général Mike Doustdar a pris ses fonctions dans un contexte de baisse des ventes.

ENCOURAGEMENTS POUR LA PILULE DE LILLY

Le succès de la pilule Wegovy dépendra de l'efficacité avec laquelle Novo parviendra à convaincre les consommateurs américains prêts à payer de leur poche, ce qui marque une rupture par rapport au modèle habituel dans lequel l'adoption est corrélée à la couverture d'assurance.

La Food and Drug Administration devrait prendre une décision sur la pilule expérimentale de Lilly orforglipron d'ici le mois d'avril.

"Nous pensons que le lancement précoce de Wegovy par voie orale est encourageant pour orfo", a déclaré Akash Tewari, analyste chez Jefferies.