La pilule GLP-1 de Lilly réduit le poids corporel de 12,4 % dans un essai, derrière l'injection de Novo

Traduction automatisée par Reuters

La dose plus élevée de 36 mg d'orforglipron entraîne une perte de poids de 12,4 % contre 0,9 % pour le placebo

Le taux d'abandon pour cause d'effets secondaires était d'environ 10 % pour les patients recevant la dose la plus élevée

Lilly prévoit de déposer une demande d'approbation pour une pilule à prise unique quotidienne cette année

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi que sa pilule expérimentale GLP-1 a aidé les patients à perdre 12,4% de leur poids corporel après 72 semaines dans une étude de stade avancé, moins que les résultats des essais précédents pour le traitement injectable de l'obésité Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO .

Les actions de Lilly ont chuté d'environ 14 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Contrairement aux médicaments injectables contre l'obésité, qui sont des peptides conçus pour imiter l'hormone GLP-1 qui contrôle l'appétit, l'orforglipron est une pilule à petite molécule plus facile à fabriquer et à conditionner, a déclaré Kenneth Custer, président de la division santé cardiométabolique de Lilly.

Lilly, dont le GLP-1 injectable Zepbound est en concurrence directe avec Wegovy, considère la pilule à prise unique quotidienne comme une alternative prometteuse aux injections, qui pourrait être utilisée pour une intervention précoce et une gestion à long terme de la maladie, a déclaré M. Custer.

La préférence des patients va également aux médicaments oraux plutôt qu'aux injections. Plusieurs études ont montré qu'une grande partie des patients préfèrent les pilules pour des raisons de commodité et parce qu'ils n'aiment pas les aiguilles.

"Nous avons de grandes ambitions quant au nombre de patients que l'orforglipron pourrait aider", a-t-il déclaré, ajoutant que Lilly prévoit toujours de déposer une demande d'approbation réglementaire pour la pilule à prise unique quotidienne avant la fin de l'année.

Dans l'étude de plus de 3 000 personnes, composée d'adultes en surpoids ou obèses ayant des problèmes de santé liés au poids, mais pas de diabète, ceux qui ont reçu la dose la plus élevée de 36 milligrammes d'orforglipron ont perdu en moyenne 12,4 % de leur poids, contre 0,9 % pour ceux qui ont reçu un placebo.

Les patients recevant la dose de 6 mg du médicament de Lilly ont perdu 7,8 % de leur poids.

Les effets secondaires les plus fréquents observés dans l'étude étaient des problèmes gastro-intestinaux légers à modérés. Le taux de nausées chez les patients ayant reçu la dose élevée était de 33,7 %, tandis que 24 % ont souffert de vomissements, contre 10,4 % et 3,5 %, respectivement, dans le groupe placebo.

Un peu plus de 10 % des patients ayant reçu une dose élevée ont abandonné l'essai en raison d'effets secondaires indésirables. Aucun problème de sécurité hépatique n'a été observé, selon Lilly.

Au moins trois analystes ont déclaré que le marché attendait de l'orforglipron qu'il égale la perte de poids de 14,9 % de Wegovy sur 68 semaines, comme l'a montré un essai de 2021, et que certains s'attendaient à ce que la pilule surpasse le médicament populaire de Novo.

Zepbound et Wegovy dominent actuellement le marché de la perte de poids, qui, selon certains analystes, devrait atteindre 150 milliards de dollars au début des années 2030.

La Food and Drug Administration américaine examine actuellement une version orale à forte dose de Wegovy en vue d'une éventuelle approbation dans le courant de l'année. Novo a déclaré que ce médicament avait aidé des adultes obèses ou en surpoids à perdre 15 % de leur poids corporel dans le cadre d'un essai en phase finale.

Custer a déclaré que l'orforglipron peut être pris sans restriction de nourriture et d'eau.

Lilly a déclaré que l'orforglipron a également réduit les marqueurs de risque de maladie cardiaque, y compris le cholestérol, les triglycérides et la pression artérielle, à toutes les doses.

Wegovy a été approuvé pour réduire le risque de problèmes cardiaques majeurs, et Lilly a publié la semaine dernière des données montrant les qualités de protection cardiaque du traitement du diabète Mounjaro, qui contient le même ingrédient principal que Zepbound. L'approbation des médicaments contre les maladies cardiaques augmenterait considérablement la probabilité que les médicaments amaigrissants soient couverts par les assurances.

La société a annoncé plus tôt cette année qu'une étude de phase 3 a montré que les patients atteints de diabète de type 2 ont perdu près de 8 % de leur poids corporel après 40 semaines de traitement à l'orforglipron.

Lilly a également indiqué qu'elle avait commencé à fabriquer le médicament afin de constituer des stocks sur avant le lancement commercial, ce qui devrait permettre d'éviter les pénuries survenues lorsque la demande initiale pour les injectables a largement dépassé l'offre.

Les résultats complets de l'essai soutenu par Lilly seront présentés le mois prochain lors d'une importante réunion européenne sur le diabète, a déclaré le fabricant de médicaments basé à Indianapolis.