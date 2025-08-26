La pilule de Lilly réduit le poids corporel de 10,5 % chez les patients atteints de diabète de type 2

(Ajoute des actions au paragraphe 2) par Patrick Wingrove

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi que sa pilule expérimentale GLP-1 a aidé les adultes en surpoids atteints de diabète de type 2 à perdre 10,5 % de leur poids corporel dans un essai de phase avancée, après que les données récentes d'une autre étude du médicament chez les patients non diabétiques ont fait chuter les actions de la société.

Les actions du fabricant de médicaments ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 712 $ dans les échanges avant la mise sur le marché.

La pilule à prise unique quotidienne a également aidé 75 % des patients ayant reçu la dose la plus élevée d'orforglipron à abaisser leur taux d'A1C - une mesure de la glycémie au fil du temps - à 6,5 % ou moins, a déclaré Lilly, ce qui est inférieur à l'objectif de l'American Diabetes Association, qui est de moins de 7 % pour la plupart des adultes.

L'orforglipron est une petite molécule plus facile à fabriquer et à conditionner que les médicaments injectables très populaires contre l'obésité, tels que Zepbound de Lilly et Wegovy, le traitement concurrent de Novo Nordisk ( NOVOb.CO ), qui sont des imitations peptidiques de l'hormone GLP-1 qui contrôle l'appétit.

Lilly considère la pilule comme une alternative prometteuse aux injections qui peut être fabriquée à une "échelle extraordinaire", a déclaré Kenneth Custer, président de la division santé cardiométabolique du fabricant de médicaments basé à Indianapolis.

Au cours de l'étude de 72 semaines portant sur plus de 1 600 adultes obèses ou en surpoids atteints de diabète de type 2, ceux qui ont reçu la dose la plus élevée d'orforglipron, soit 36 milligrammes, ont perdu en moyenne 10,5 % de leur poids, soit environ 23 livres (10,43 kg), contre 2,2 % pour ceux qui ont reçu un placebo, atteignant ainsi l'objectif principal de l'essai.

Les patients recevant la dose la plus faible de 6 mg du médicament de Lilly ont perdu 5,5 % de leur poids.

Selon le Dr Custer, les patients obèses et en surpoids atteints de diabète de type 2 sont généralement plus résistants à la perte de poids que ceux qui ne souffrent pas de cette maladie.

Avec les données de cet essai, Lilly a déclaré qu'elle disposait désormais de l'ensemble du dossier clinique nécessaire pour commencer à déposer des demandes d'approbation de l'orforglipron auprès de divers organismes de réglementation.

Lorsqu'on lui a demandé si Lilly envisageait de demander un bon d'examen prioritaire, qui peut réduire le délai de décision de la FDA pour une nouvelle demande de médicament à six mois au lieu des dix mois habituels, M. Custer a déclaré que "toutes les options sont sur la table"

Les données de base de l'étude précédente de phase avancée de l'orforglipron chez des adultes en surpoids ou obèses sans diabète ont montré une perte de poids moyenne de 12,4 %. Les analystes espéraient qu'elle serait équivalente à celle de Wegovy (14,9 % sur 68 semaines à partir de 2021), et certains s'attendaient à ce que la pilule dépasse ce chiffre.

Le taux de nausées dans le dernier essai pour les patients recevant une dose élevée était de 36,4 %, tandis que 23,1 % ont souffert de vomissements, contre 8,4 % et 3,8 %, respectivement, pour le groupe placebo. Ces chiffres sont similaires à ceux de l'étude précédente, qui faisaient état de 33,7 % de nausées et de 24 % de vomissements, ce qui avait contribué à la chute de l'action.

Dans les derniers résultats, un peu plus de 10 % des patients ayant reçu une dose élevée ont abandonné l'essai en raison d'effets secondaires indésirables. Comme pour l'essai précédent, aucun problème de sécurité hépatique n'a été observé, a déclaré Lilly.

Zepbound et Wegovy dominent un marché de la perte de poids qui, selon certains analystes, devrait générer 150 milliards de dollars par an d'ici le début des années 2030.

La Food and Drug Administration américaine examine actuellement un Wegovy oral à forte dose en vue d'une éventuelle homologation cette année. Novo affirme qu'il a permis une perte de poids de 15 % lors d'un essai en phase finale.

Lilly a déclaré que le dernier essai a également montré que l'orforglipron améliorait les marqueurs de risque cardiaque, en réduisant le cholestérol, les triglycérides et la tension artérielle, pour toutes les doses.

Wegovy a été approuvé pour réduire le risque de problèmes cardiaques majeurs, et Lilly a publié ce mois-ci des données montrant les qualités de protection cardiaque du traitement du diabète Mounjaro, qui contient le même ingrédient principal que Zepbound.

L'approbation des médicaments contre les maladies cardiaques augmenterait considérablement la probabilité d'une couverture d'assurance pour les médicaments amaigrissants.