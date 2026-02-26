La pilule amaigrissante d'Eli Lilly présente plus d'effets secondaires que son concurrent Novo dans un essai sur le diabète

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du paragraphe 1 pour ajouter des détails sur les résultats de l'essai)

L'orforglipron, pilule amaigrissante expérimentale d'Eli Lilly LLY.N , a provoqué plus d'effets secondaires et d'arrêts de traitement que le semaglutide oral de Novo Nordisk NOVOb.CO lors d'un essai comparatif sur le diabète, selon les résultats complets publiés jeudi.

* Environ 58% des patients traités avec une dose de 36 milligrammes du médicament de Lilly dans l'étude ont signalé des effets secondaires légers à modérés, notamment des nausées, des diarrhées et des vomissements, contre 45% de ceux traités avec la dose de 14 mg de semaglutide oral

* Novo commercialise le semaglutide oral sous la marque Rybelsus pour les patients atteints de diabète de type 2 afin de contrôler la glycémie

* Environ 10 % des patients ayant reçu 36 mg d'orforglipron ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires, contre 5 % de ceux ayant reçu 14 mg de Rybelsus

* Les patients ayant reçu de l'orforglipron ont également signalé une augmentation moyenne de leur pouls

* Les premiers résultats annoncés sur le site en septembre ont montré que 36 mg d'orforglipron réduisaient la glycémie moyenne des patients de 2,2 %, contre 1,4 % avec 14 mg de Rybelsus

* Les patients qui ont pris 36 mg d'orforglipron ont perdu en moyenne 8,9 kg (19,7 lb), soit 9,2 % de leur poids, contre 5 kg (11 lb), soit 5,3 %, sous 14 mg de Rybelsus

* "Nous pensons que l'ensemble du profil ici est un compromis que les patients seront très heureux de faire parce qu'ils obtiennent un meilleur contrôle de la glycémie et une meilleure perte de poids, ainsi que l'absence de restriction sur le dosage avec de la nourriture et de l'eau", a déclaré Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health

* L'orforglipron de Lilly, comme Rybelsus, imite l'hormone GLP-1 qui supprime l'appétit et qui est ciblée par le tirzepatide, l'injection phare de la société, vendue sous les noms de Mounjaro et Zepbound