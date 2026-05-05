La phase de forage de TotalEnergies sur le bloc offshore de Guyane pourrait débuter après 2028, selon le responsable de l'exploration de la région

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Un consortium mené par TotalEnergies TTEF.PA pourrait entamer la phase de forage de son bloc offshore S4 en Guyane après 2028, sous réserve des résultats de l'évaluation sismique, a déclaré mardi James Geary, responsable de l'exploration de la zone, en marge de l'Offshore Technology Conference à Houston.

TotalEnergies TTEF.PA , QatarEnergy et Petronas ont signé en novembre un accord de partage de production d'une durée de cinq ans avec le gouvernement guyanais pour explorer ce bloc en eaux peu profondes. La société énergétique française devrait se prononcer prochainement sur les puits que le projet pourrait inclure.

Le bloc S4 est situé à 50-100 km (30-60 miles) au large des côtes de la Guyane.