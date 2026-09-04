La phase 1 du projet MTerra Solar entre en exploitation commerciale aux Philippines

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Terra Solar Philippines, également connue sous le nom de MTerra Solar, a annoncé vendredi que la phase 1 de son projet avait démarré son exploitation commerciale dans le cadre d'un contrat de fourniture d'électricité conclu avec Manila Electric MER.PS , ou Meralco, le plus grand distributeur d'électricité des Philippines.

Voici quelques détails:

* L'exploitation commerciale d'une capacité de 600 mégawatts en courant alternatif (MWac) de type « mid-merit » a débuté le 26 août, après la délivrance d'un certificat d'agrément définitif de raccordement par la National Grid Corporation of the Philippines.

* Ce certificat confirme que l’installation répond aux exigences requises pour le raccordement et l’exploitation de 950 MWac de capacité solaire et de 825 MW de stockage par batterie au sein du réseau national.

* Une capacité supplémentaire de 250 MWac, relevant du même accord d’approvisionnement en électricité conclu avec Meralco, devrait entrer en exploitation commerciale dans les mois à venir.

* La centrale a été inaugurée le 14 juillet avec une capacité photovoltaïque de 1 373 MWac et une capacité de stockage par batterie de 825 MW, ce qui en faisait à l’époque la plus grande installation intégrée au monde combinant énergie solaire et stockage par batterie sur un même site.

* La construction de MTerra Solar a débuté en novembre 2024. Il s’agit d’un investissement conjoint entre Meralco PowerGen Corp (MGEN) par l’intermédiaire de sa filiale SP New Energy Corp

SPNEC.PS et l’investisseur en infrastructures Actis.

* L’investissement de 600 millions de dollars réalisé par Actis est présenté comme le plus important investissement direct étranger dans un projet d’infrastructure « greenfield » de l’histoire des Philippines.

* Le projet complet vise une capacité solaire de 3 500 MWp, associée à une capacité de stockage par batterie de 4 500 MWh.