La peur côtoie la résignation à Davos, alors que Trump domine l'agenda du WEF

Alors que le président Donald Trump et d'autres hauts responsables américains parcouraient les rues glacées de Davos cette semaine, la peur et, dans certains cas, le dégoût se mêlaient à la résignation quant à la façon de faire de l'administration.

Si de nombreuses personnes présentes à l'événement ont déclaré à Reuters qu'elles pensaient que certaines des positions de M. Trump sur les questions mondiales, telles que la demande faite à l'Europe de dépenser davantage pour sa propre sécurité, étaient fondées, elles ont été profondément offensées par la manière dont lui et son équipe les ont présentées.

"C'était un peu accablant. C'est le spectacle complet de Trump que nous avons eu ici", a déclaré Conradin Cramer, chef du gouvernement cantonal de la ville suisse de Bâle, après le discours de M. Trump , mercredi, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial.

"Il a été très franc contre l'Europe, contre les valeurs européennes, et cela m'a effrayé", a déclaré M. Cramer à Reuters.

Les chefs d'entreprise étaient également nerveux, deux banquiers américains ayant admis dès le départ qu'ils craignaient qu'une véritable guerre commerciale ne se développe, ce qui nuirait au climat des affaires.

LA RÉUNION LA PLUS MOUVEMENTÉE DU FME?

Plusieurs participants ont déclaré qu'à certains égards, il s'agissait de l'une des réunions les plus mouvementées en cinq décennies d'existence du WEF, qui avait placé l'événement de cette année sous le signe de "l'esprit de dialogue".

M. Trump a conclu un accord sur le Groenland en marge de la réunion avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte et a supervisé la signature de son nouveau Conseil de la paix , ce qui a attiré plusieurs dirigeants du monde à Davos.

Le président et d'autres responsables américains ont également déclaré qu'ils étaient proches d'un accord de paix en Ukraine, qui a fait l'objet d'une attention particulière jeudi lorsque le président Volodimir Zelensky s'est rendu à Davos.

L'envoyé du président Vladimir Poutine, Cyrille Dmitriev, s'est également entretenu avec des responsables américains en marge de la conférence. Il s'agit du premier responsable russe à se rendre à Davos depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Plusieurs participants ont déclaré à Reuters que la réunion annuelle - la première depuis le départ du fondateur du WEF, Klaus Schwab, l'année dernière - avait été une victoire pour le directeur général de BlackRock, Larry Fink.

Un porte-parole a déclaré que M. Schwab n'était pas disponible pour un commentaire.

M. Fink, qui est également coprésident du WEF, a usé de son influence pour attirer de grands noms, dont le milliardaire Elon Musk, qui a fait ses débuts à Davos en tant qu'ajout de dernière minute à l'ordre du jour.

M. Trump a déclaré que M. Fink transformait en or tout ce qu'il touchait.

Les modérateurs de certaines sessions ont semblé éviter les questions difficiles et l'ordre du jour a largement contourné les questions auxquelles l'administration Trump s'est opposée. Le programme comportait quatre sessions faisant référence au changement climatique, alors qu'en 2022, il y en avait 16.

M. Trump a parlé pendant plus d'une heure, bien au-delà du temps qui lui était imparti dans l'ordre du jour, et lorsqu'il s'est assis pour une séance de questions-réponses animée, un petit nombre de délégués quittaient déjà la salle.

L'AGENDA DE TRUMP SE PROFILE À L'HORIZON

Plusieurs participants ont déclaré qu'en dépit de l'importance de M. Trump, des affaires ont été menées à Davos, les dirigeants rencontrant des clients et discutant de questions allant de la géopolitique et du commerce aux stablecoins et à l'intelligence artificielle.

Francesco Ceccato, directeur général de Barclays en Europe, a déclaré que la réunion comportait un "mélange de géopolitique qui ne peut être ignoré".

Mais il y a également eu "beaucoup de dialogues vraiment intéressants" autour de l'IA et des questions connexes telles que le risque d'investissement et les besoins énergétiques, a déclaré M. Ceccato à Reuters.

L'agenda de Trump a imprégné de nombreuses discussions.

Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a suscité de vives réactions lorsqu'il a critiqué l'Europe lors d'un dîner organisé par la Fink, dont la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est retirée .

Le lendemain soir, lors d'une soirée organisée par la Bank of America, M. Lutnick s'est entretenu avec le directeur général Brian Moynihan, a déclaré une source au fait de l'événement à la "Goals House", où la ministre britannique des finances Rachel Reeves a joué aux échecs et où Marcus Mumford s'est produit en direct, notamment dans une version acoustique de "I'm on Fire" de Bruce Springsteen.

Comme à l'accoutumée, les participants aux fêtes et réunions organisées autour de Davos ont échangé des ragots et des rumeurs, même si certaines ont suscité de l'inquiétude.

Au début de la semaine, une rumeur a circulé selon laquelle les réseaux de téléphonie mobile et d'Internet seraient coupés à l'arrivée de Trump en ville.

Il s'est avéré que les téléphones et l'internet ont bien fonctionné.