La perte trimestrielle de JetBlue dépasse les prévisions et l'action chute de 8%

JetBlue: la stratégie "premium" contribue à l'augmentation du chiffre d'affaires

Les dépenses d'exploitation augmentent en raison d'événements extérieurs

JetBlue prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité en 2026 grâce à sa stratégie "premium"

JetBlue ne s'attend pas à un impact majeur de la tempête hivernale et prévoit une croissance de sa capacité en 2026

(Ajoute des détails sur l'accord de JetBlue avec Pratt and Whitney au paragraphe 13) par Doyinsola Oladipo et Anshuman Tripathy

JetBlue Airways JBLU.O a affiché mardi une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre, citant des facteurs tels que le mauvais temps et la fermeture du gouvernement, et l'action du transporteur a chuté de 8 % dans les échanges de l'après-midi.

La compagnie aérienne basée à New York a déclaré que le trimestre avait été marqué par un volume élevé d'événements externes imprévus, mais que le développement de son offre premium avait contribué à augmenter les recettes, les transporteurs américains se tournant vers des produits haut de gamme et des programmes de fidélisation pour compenser la tiédeur de la demande de la cabine principale en 2026.

"L'incertitude macroéconomique a pesé sur la demande du secteur l'année dernière et a eu un impact sur les résultats ", a déclaré la directrice générale Joanna Geraghty lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, ajoutant que cela avait empêché la compagnie aérienne de restaurer sa rentabilité opérationnelle l'année dernière.

PLUS DE REVENUS "PREMIUM" EN 2026

JetBlue a enregistré une perte ajustée de 49 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 21 cents par action l'année précédente. Les analystes s'attendaient à une perte de 45 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses d'exploitation du transporteur par siège-mille disponible, hors carburant, ont augmenté de 6,7 % en glissement annuel au cours du trimestre en raison de perturbations, notamment la fermeture du gouvernement et la directive de navigabilité d'Airbus . La compagnie aérienne a également déclaré que les prix du carburant ont été un vent contraire au cours du trimestre.

JetBlue a enregistré des recettes d'exploitation de 2,24 milliards de dollars pour la période d'octobre à décembre, contre 2,23 milliards de dollars estimés par les analystes, en raison d'une reprise de la demande intérieure et de sa stratégie de croissance premium.

"La majeure partie de notre RASM (revenu par siège-mille disponible) a dépassé les attentes, tirée par la vigueur de la demande sous-jacente, associée à la fidélité, aux recettes annexes et à d'autres revenus qui ont dépassé les attentes", a déclaré Joanna Geraghty. Parmi ces initiatives, on peut citer le lancement de la carte de crédit premium de la compagnie.

JetBlue prévoit que le RASM - un indicateur de l'industrie communément appelé revenu unitaire et un indicateur du pouvoir de fixation des prix - se situera entre 0 et 4 % pour le premier trimestre et entre 2 et 5 % pour l'ensemble de l'année.

La compagnie cherche à capter davantage de revenus provenant de son offre premium en 2026, avec des projets de lancement d'une première classe sur les vols intérieurs, l'ouverture d'un deuxième salon à Boston cette année et le développement de ses activités à Fort Lauderdale.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre le seuil de rentabilité en 2026 et qu'elle envisageait une croissance de sa capacité entre 2,5 % et 4,5 %.

"La toile de fond macroéconomique s'améliore, nous sommes ravis de renouer avec la croissance et nos opérations fonctionnent à un niveau que nous n'avons pas connu depuis des années", a déclaré le président de JetBlue, Marty St. George.

AUCUN IMPACT MATÉRIEL DE LA TEMPÊTE N'EST PRÉVU

JetBlue a déclaré ne pas s'attendre à un impact matériel de la tempête hivernale qui perturbe le transport aérien dans une grande partie des États-Unis. Le transporteur a annulé environ 1 100 vols, soit moins que les plus de 9 000 vols annulés par American Airlines lors de la plus grande perturbation liée aux conditions météorologiques de son histoire .

JetBlue s'attend à ce qu'un nombre d'avions à un chiffre en moyenne soit cloué au sol en 2026 en raison de problèmes avec le moteur turbofan à engrenages de RTX RTX.N Pratt & Whitney. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle travaillait toujours sur un accord avec RTX, "nous nous concentrons sur l'obtention de ce que nous pensons mériter", mais le montant n'est pas significatif de la réalisation ou non par JetBlue de ses prévisions pour l'ensemble de l'année, a déclaré un dirigeant lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

La semaine dernière, la compagnie aérienne Alaska Airlines a annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes des analystes, citant la saisonnalité, la volatilité des prix du carburant et l'incertitude économique.