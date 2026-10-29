La perte de Volkswagen au troisième trimestre s'aggrave pour dépasser les 6,5 milliards de dollars

Volkswagen VOWG_p.DE a vu ses pertes s'aggraver au troisième trimestre, signe d'une crise qui s'intensifie chez le deuxième constructeur automobile mondial, confronté à des défis majeurs sur ses principaux marchés alors qu'il entame une restructuration de grande envergure.

Le premier constructeur automobile européen a annoncé une perte d'exploitation de 5,9 milliards d'euros (6,59 milliards de dollars) au cours de cette période de trois mois. Les analystes de Visible Alpha avaient prévu une perte de 2,6 milliards d'euros, après une perte de 1,3 milliard d'euros un an plus tôt .

"Les résultats des neuf premiers mois montrent clairement une chose: nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Nous devons agir rapidement et avec détermination", a déclaré Arno Antlitz, directeur financier, dans un message vidéo.

Le chiffre d'affaires a également reculé de 6% au troisième trimestre, soit une baisse plus forte que prévu, pour s'établir à 75,3 milliards d'euros.

En pré-ouverture, le cours de l'action affichait une baisse de 1,1%.

Ces résultats soulignent la pression qui pèse sur Volkswagen pour qu'elle repense son modèle économique face à une concurrence acharnée en Chine, à des coûts tarifaires annuels se chiffrant en milliards et à une montée en puissance coûteuse des véhicules électriques en Europe, où ses concurrents chinois gagnent également du terrain.

Le directeur général Oliver Blume prévoit 100 000 suppressions d'emplois dans l'ensemble du groupe, qui comprend les marques Audi et Porsche P911_p.DE . Jusqu'à quatre usines en Allemagne risquent la fermeture dans le cadre de son plan, qui s'est heurté à une vive opposition de la part des syndicats et pourrait entraîner des grèves dès le début de l'année prochaine.

Arno Antlitz a expliqué que cette perte considérable était due à des éléments exceptionnels s'élevant à environ 8 milliards d'euros.

"Mais même en excluant ces éléments exceptionnels, notre marge opérationnelle sur le chiffre d'affaires après neuf mois n'est que de 3,8%", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas suffisant à long terme."

Le mois dernier, Volkswagen a annoncé 10 milliards d'euros de coûts exceptionnels, principalement liés à des problèmes chez Porsche, tout en revoyant à la baisse ses prévisions de marge bénéficiaire pour 2026 à un maximum de 1%.

(1 dollar = 0,8959 euro)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Rachel More