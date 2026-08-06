La perte de MP Materials au deuxième trimestre s'amenuise grâce à la hausse des ventes et au soutien des prix aux États-Unis

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Le producteur de terres rares MP Materials

MP.N a annoncé jeudi que sa perte nette au deuxième trimestre s'était réduite grâce à la hausse de ses ventes et à son accord de soutien des prix conclu avec le gouvernement américain.

La société a enregistré une perte nette de 20,3 millions de dollars (XX,X millions d'euros), soit 11 cents (XX centimes d'euro) par action, contre une perte nette de 30,9 millions de dollars (XX,X millions d'euros), soit 19 cents (XX centimes d'euro) par action, au même trimestre de l'année précédente.