 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 354,99
-0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La perte annuelle de Synlait Milk en Nouvelle-Zélande se réduit ; l'entreprise déclare la vente de ses actifs sur l'île du Nord
information fournie par Reuters 28/09/2025 à 21:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société néo-zélandaise Synlait Milk SML.NZ a annoncé lundi une réduction de sa perte nette annuelle, tout en annonçant la vente de ses actifs de l'île du Nord pour près de 307 millions de dollars néo-zélandais (177,20 millions de dollars) à la société américaine Abbott Laboratories

ABT.N .

Le producteur laitier a déclaré une perte nette totale après impôts de 39,8 millions de dollars néo-zélandais (22,97 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 juillet, après avoir enregistré une perte de 182,1 millions de dollars néo-zélandais l'année dernière.

(1 dollar = 1,7325 dollar néo-zélandais)

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
133,560 USD NYSE +0,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank