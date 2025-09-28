La perte annuelle de Synlait Milk en Nouvelle-Zélande se réduit ; l'entreprise déclare la vente de ses actifs sur l'île du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société néo-zélandaise Synlait Milk SML.NZ a annoncé lundi une réduction de sa perte nette annuelle, tout en annonçant la vente de ses actifs de l'île du Nord pour près de 307 millions de dollars néo-zélandais (177,20 millions de dollars) à la société américaine Abbott Laboratories

ABT.N .

Le producteur laitier a déclaré une perte nette totale après impôts de 39,8 millions de dollars néo-zélandais (22,97 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 juillet, après avoir enregistré une perte de 182,1 millions de dollars néo-zélandais l'année dernière.

(1 dollar = 1,7325 dollar néo-zélandais)