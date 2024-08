La Performance Croissante de Rapid Nutrition sur les Marchés Permet le Remboursement en Espèces pour Réduire les Prêts Convertibles





Londres, Royaume-Uni, le 27 août 2024 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), dans les produits de santé et de bien-être, a le plaisir d'annoncer que la direction a décidé de rembourser une partie de la prochaine tranche de financement d'Atlas en espèces. Cette initiative stratégique vise à minimiser la dilution potentielle pour les actionnaires, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise à protéger la valeur actionnariale tout en continuant à réaliser des progrès significatifs sur des marchés clés tels que la Chine et l'Australie.



Ce remboursement partiel en espèces, prévu pour ce mois-ci, est le résultat direct de la performance financière de l'entreprise et de ses réserves de trésorerie, particulièrement stimulées par le succès de ses initiatives stratégiques en Chine et en Australie. En choisissant de rembourser une partie de la tranche en espèces, Rapid Nutrition adopte une approche proactive pour préserver la valeur des capitaux propres de ses actionnaires.