La Pennsylvanie obtient 4 milliards de dollars d'investissements, selon le gouverneur

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Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a déclaré jeudi que l'État avait obtenu, au cours de la semaine écoulée, plus de 4 milliards de dollars (XX milliards d'euros) d'engagements d'investissement dans le domaine des sciences de la vie et du secteur privé.

Voici plus de détails:

* Mercredi, la Pennsylvanie a obtenu un investissement de 2,9 milliards de dollars (XX milliards d'euros) de la part de Merck MRK.N afin de développer ses activités dans le comté de Montgomery d’ici fin 2030.

* Dans ce cadre, Merck investira 550 millions dedollars (XX millions d'euros) pour construire un centre de recherche et développement pharmaceutique doté de technologies robotiques et d’intelligence artificielle, destiné à la fabrication et à la découverte de médicaments

* La semaine dernière, GSK a annoncé qu’elle investirait plus de 800 millions de dollars (XX millions d'euros) pour transformer son site d’Upper Merion en un nouveau pôle de fabrication et de recherche biopharmaceutique, créant ainsi plus de 300 emplois au cours des cinq prochaines années

* L’État investit également 371,5 millions de dollars (XX millions d'euros), ce qui permettra de mobiliser 200 millions de dollars (XX millions d'euros) supplémentaires d’investissements du secteur privé et 266 millions de dollars (XX millions d'euros) d’aides fédérales, afin d’ augmenter la capacité de traitement des conteneurs et des véhicules dans l’ensemble des installations portuaires de l’État

* Ces investissements devraient permettre de créer plus de 6 300 emplois pour les habitants de Pennsylvanie