La PDG de Bluesky, Jay Graber, quitte ses fonctions ; Toni Schneider, conseiller, est nommé directeur par intérim

Jay Graber quitte son poste de directrice générale de Bluesky et passera au rôle de directrice de l'innovation de la plateforme de médias sociaux.

Mme Graber, qui a été nommée à la tête de Bluesky en 2021, sera remplacée par le conseiller Toni Schneider en tant que directeur général par intérim, a-t-elle déclaré dans un blog publié sur le site web de l'entreprise.

Bluesky, qui compte plus de 40 millions d'utilisateurs, était l'une des applications cherchant à constituer une alternative à la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter après le rachat de l'entreprise par Elon Musk.

Elle a été lancée par Jack Dorsey en tant que projet au sein de Twitter en 2019 et a été créée en tant qu'entreprise indépendante en 2021.

Schneider, ancien directeur général d'Automattic et partenaire de True Ventures, a été investisseur et conseiller de Bluesky au cours des deux dernières années.

Le conseil d'administration de Bluesky a commencé à chercher un directeur général permanent.

Bluesky a vu un afflux d'utilisateurs en novembre 2024 alors que les gens fuyaient X, anciennement appelé Twitter, après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et qu'une modification des conditions de service menaçait de compliquer les défis juridiques pour la plateforme détenue par Elon Musk.