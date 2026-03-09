 Aller au contenu principal
La PDG de Bluesky, Jay Graber, quitte ses fonctions ; Toni Schneider, conseiller, est nommé directeur par intérim
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 21:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jay Graber quitte son poste de directrice générale de Bluesky et passera au rôle de directrice de l'innovation de la plateforme de médias sociaux.

Mme Graber, qui a été nommée à la tête de Bluesky en 2021, sera remplacée par le conseiller Toni Schneider en tant que directeur général par intérim, a-t-elle déclaré dans un blog publié sur le site web de l'entreprise.

Bluesky, qui compte plus de 40 millions d'utilisateurs, était l'une des applications cherchant à constituer une alternative à la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter après le rachat de l'entreprise par Elon Musk.

Elle a été lancée par Jack Dorsey en tant que projet au sein de Twitter en 2019 et a été créée en tant qu'entreprise indépendante en 2021.

Schneider, ancien directeur général d'Automattic et partenaire de True Ventures, a été investisseur et conseiller de Bluesky au cours des deux dernières années.

Le conseil d'administration de Bluesky a commencé à chercher un directeur général permanent.

Bluesky a vu un afflux d'utilisateurs en novembre 2024 alors que les gens fuyaient X, anciennement appelé Twitter, après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et qu'une modification des conditions de service menaçait de compliquer les défis juridiques pour la plateforme détenue par Elon Musk.

