La pause de l'OPEP+ au premier trimestre, un coup d'épée dans l'eau ?

(AOF) - Dimanche, huit membres de l'OPEP+ ont convenu d'une nouvelle augmentation de la production de 137 000 barils par jour en décembre, mais ils ont surtout annoncé qu'ils feraient une pause au premier trimestre 2026 en raison de "facteurs saisonniers". Pour SG Commodities Research, "sans aucun doute, le groupe est parfaitement conscient des risques élevés de surproduction en 2026". UBS évalue le surplus au premier trimestre à 2,4 millions de barils par jour.

Si la perspective d'une telle pause a été initialement bénéfique aux cours du pétrole, ils sont désormais en baisse. Le baril de Brent cède 0,57% à 64,41 dollars.

La banque suisse considère que ce développement "devrait avoir un effet positif sur les prix du pétrole, même si ce n'est peut-être pas tant par une hausse significative des prix que par une réduction du risque de baisse au cours des prochains mois". Elle prévoit un baril de Brent à 63 dollars au quatrième trimestre et à 62 dollars sur les 3 premiers mois de 2026. La perspective de voir un baril sous les 60 dollars sur une période prolongée s'éloigne.