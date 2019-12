La Papeterie, un secteur industriel séduit par les solutions SLG d'Orège

La papeterie : un secteur industriel séduitpar les solutions SLG® d'OrègeOrège accompagne aujourd'hui 3 grands industriels de la filière papier/carton/emballages dans l'optimisation du conditionnement de leurs boues et dans l'amélioration de leurs performances économiques liées au traitement, au transport et à la valorisation des boues.La consommation accrue de produits respectueux de l'environnement a déclenché le renouveau d'une partie du secteur papetier entrainant, de fait, une augmentation des effluents et des boues à traiter et à éliminer.Les besoins recensés auprès des industriels sont souvent identiques quel que soit le pays :o Amélioration du conditionnement, de la déshydratation des boues et optimisation du débit passant.o Réduction de la consommation de polymères.o Amélioration significative de la qualité du filtrat et « reuse » de celui-ci.o Réduction des odeurs.L'approche commerciale du secteur, entamée il y a deux ans par Orège, porte aujourd'hui ses fruits :o après Sappi en Allemagne,o Erving Industies aux Etats-Unis,o c'est au Japon, en partenariat avec le Groupe Itochu, qu'Orège déploiera sa prochaine unité SLG®lire la suite ...