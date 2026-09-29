La panne du moteur du Starship de SpaceX pourrait compromettre les objectifs de la mission lunaire de la Nasa

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* SpaceX conçoit un module d'alunissage inspiré du Starship

* Starship est en concurrence avec le module d'alunissage Blue Moon de Blue Origin

* Un défaut du moteur Raptor pourrait constituer un revers pour le programme Artemis de la Nasa

par Steve Gorman, Akash Sriram et Joey Roulette

La défaillance du moteur de Starship, qui a failli compromettre les débuts en orbite du vaisseau spatial de nouvelle génération de SpaceX lors de son 14e vol d'essai sans équipage, pourrait compliquer la capacité de la Nasa à respecter son calendrier pour les missions d'astronautes vers la Lune.

Conçu en partie pour transporter de lourdes charges utiles dans l'espace, Starship est l’un des deux véhicules en lice pour devenir le premier engin que la Nasa utilisera dès 2028 afin de faire atterrir des humains sur la Lune et de les ramener sains et saufs sur Terre, un exploit réalisé pour la dernière fois en 1972, à la fin de l’ère Apollo.

Bien que Starship ait atteint un certain nombre d'objectifs clés lors de son dernier lancement d'essai depuis le Texas lundi, la mission a été écourtée de plusieurs heures à la suite d'un dysfonctionnement de son système de propulsion.

Malgré l'arrêt inopiné de l'un de ses trois moteurs Raptor principaux après la séparation de Starship de son propulseur de premier étage, les contrôleurs de vol ont tout de même procédé à la mise en orbite du vaisseau spatial pour son tout premier déploiement de satellite commercial.

Déterminer la cause de ce dysfonctionnement du moteur reste crucial pour les résultats financiers de SpaceX. Mais les enjeux sont potentiellement plus importants pour la Nasa, car un véhicule Starship destiné à l’alunissage s’appuierait sur ce même système de propulsion pour transporter les astronautes à travers l’espace, vers et depuis la surface lunaire.

L’ampleur du coup porté au développement de Starship par cette défaillance moteur dépendra de la nature du problème: s’agit-il d’une « défaillance ponctuelle d’une seule pièce » ou d’un problème de conception plus vaste nécessitant des mises à niveau « sur l’ensemble de la flotte », a déclaré Dean Sladen, ingénieur aérospatial chez Accu Components.

« Toute réparation du moteur qui retarde les prochains vols, y compris la tentative prévue de récupérer le vaisseau à l’aide des bras de la tour de lancement (après sa rentrée dans l’atmosphère), vient grever ce calendrier », a-t-il ajouté.

La Nasa et SpaceX n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

"LA VRAIE PRESSION, C'EST LA LUNE"

Un retard plus long constituerait non seulement un revers majeur pour les ambitions commerciales de SpaceX visant à étendre rapidement son réseau satellite haut débit Starlink, mais aussi pour son rôle central dans le programme lunaire Artemis de la Nasa.

"La véritable pression, c’est la Lune. La Nasa a besoin de Starship pour Artemis III", une mission d’essai en orbite terrestre prévue dès l’été prochain, qui servira de vol de répétition pour le premier alunissage habité du programme, a déclaré M. Sladen.

Des problèmes liés au moteur Raptor et au système de propulsion ont contribué à plusieurs revers antérieurs de Starship, notamment un moteur qui n’a pas démarré comme prévu lors du 12e vol de Starship en mai. Les moteurs alimentés au méthane comptent parmi les composants les plus complexes et les plus coûteux de la fusée.

Au cours de certains vols précédents, SpaceX avait annulé ses plans visant à tester l’allumage du moteur Raptor dans l’espace. Mais tous les moteurs se sont allumés avec succès pendant l’ascension lors du 13e vol de Starship en juillet.

SpaceX SPCX.O , la société récemment introduite en bourse fondée par Elon Musk près de Los Angeles en 2002, est en concurrence avec Blue Origin, la société rivale de l'entrepreneur Jeff Bezos, pour inaugurer une ère d'exploration lunaire dans le cadre du programme Artemis de la Nasa.

Alors que SpaceX avait initialement été chargée de fournir le premier module d’alunissage habité pour Artemis, le directeur de l’agence spatiale américaine, Jared Isaacman, a déclaré en avril que la Nasa opterait pour le module d’alunissage qui serait prêt à voler en premier. La Nasa a estimé que cette concurrence supplémentaire était salutaire pour faire avancer le projet, compte tenu des retards croissants dans le programme de vols d’essai de Starship.

La Nasa s'est officiellement fixé pour objectif de renvoyer des astronautes sur la surface lunaire d’ici 2028 — un objectif largement considéré comme trop ambitieux — afin de devancer la Chine, qui prévoit un alunissage habité d’ici 2030.

Un module d’alunissage opérationnel sera également nécessaire pour la mission préliminaire Artemis III, prévue dès l’été 2027, afin de tester les manœuvres de rendez-vous et d’amarrage en orbite terrestre basse.

SpaceX développe actuellement un système d’alunissage habité (Human Landing System) basé sur son vaisseau Starship, un imposant véhicule en acier inoxydable bien plus grand que n’importe quel module lunaire construit auparavant. Blue Origin construit quant à lui son propre module lunaire, Blue Moon, en s’appuyant sur une philosophie de conception plus traditionnelle.

S’ils sont prêts, ces deux modules d’alunissage devraient participer à la mission Artemis III, afin de démontrer des manœuvres orbitales à l’aide de leurs propulseurs spatiaux.

Isaacman a rendu publique cette stratégie concurrentielle en matière de modules d’alunissage quelques jours après l’achèvement de la mission Artemis II de la Nasa, qui a envoyé des astronautes faire le tour de la Lune et revenir sur Terre lors du premier lancement habité de la fusée Space Launch System de la Nasa, construite par Boeing BA.N et Northrop Grumman

NOC.N , ainsi que de la capsule Orion, fabriquée par Lockheed Martin LMT.N .