La panne de Microsoft Azure et 365, qui affecte les entreprises dans le monde entier, commence à s'atténuer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des problèmes chez Alaska Airlines et Vodafone)

Une panne de Microsoft MSFT.O Azure et de sa suite de logiciels de productivité, affectant une série d'industries dans le monde entier, a commencé à s'atténuer, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Alaska Airlines ALK.N a déclaré mercredi qu'elle subissait une perturbation des systèmes clés, y compris son site web, en raison de la panne d'Azure, tout comme Vodafone VOD.L au Royaume-Uni et l'aéroport d'Heathrow .

La panne de Microsoft fait suite à la perturbation survenue la semaine dernière chez Amazon AMZN.O AWS , qui a provoqué une agitation mondiale sur des milliers de sites et certaines des applications les plus populaires du web, telles que Snapchat SNAP.N et Reddit RDDT.N .

Microsoft 365 a déclaré que ses services subissaient un impact en aval lié à la panne d'Azure. Une modification récente de la configuration d'une partie de l'infrastructure Azure est à l'origine de la panne, a indiqué l'entreprise sur sa page d'état.

À partir de midi ET environ, Azure a indiqué que ses clients et les services Microsoft qui utilisent Azure Front Door, un réseau mondial de diffusion de contenu et d'applications basé sur le nuage, avaient rencontré des problèmes entraînant des pannes et des erreurs.

Sur sa page d'état, Azure a indiqué que des clients avaient également rencontré des problèmes d'accès au portail de gestion Azure et qu'il avait pris des mesures pour atténuer le problème.

Le nombre d'utilisateurs signalant des problèmes avec Azure était tombé à 3 299 à 13 h 27 (heure de l'Est), après un pic de plus de 18 000, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources.

"Les clients devraient être en mesure d'accéder directement au portail de gestion Azure. Bien que toutes les extensions du portail fonctionnent correctement, il se peut qu'un petit nombre de points d'extrémité aient un problème de chargement (c'est-à-dire le Marketplace)", a déclaré Azure.

La panne de Microsoft 365 s'est réduite à 3 858 utilisateurs signalant des problèmes à 13 h 27 (heure de l'Est), contre près de 11 700 auparavant, selon le site Web de Downdetector. Ces chiffres sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs et le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.

La panne d'AWS est la plus importante perturbation de l'internet depuis le dysfonctionnement de CrowdStrike qui, l'année dernière, avait paralysé les systèmes technologiques des hôpitaux, des banques et des aéroports, soulignant ainsi la vulnérabilité des technologies interconnectées dans le monde.