La pandémie de Covid ne décourage pas l' industrie de la gestion alternative

(NEWSManagers.com) - Les actifs alternatifs européens ont dépassé 2.000 milliards d' euros fin 2019. Le record ne sera pas battu cette année mais la demande reste forte.

La gestion alternative n' a pas peur de la crise. En 2019, selon la dernière étude élaborée par Preqin, en partenariat avec Amundi, les encours alternatifs ont progressé de 208 milliards d' euros, pour atteindre 2.001 milliards au total. Le Royaume-Uni pèse pour plus de la moitié de ces actifs, avec 1.180 milliards d' euros, devant la France et les 242 milliards d' euros d' encours.

Le capital investissement et les hedge funds représentent l' essentiel de ces actifs, avec des encours de respectivement 795 et 609 milliards d' euros. " L'Europe représente désormais 21% de l'industrie mondiale. Elle concentre 6.900 gestionnaires de fonds et est soutenue par près de 3.000 investisseurs institutionnels" , précisent Amundi et Preqin dans un communiqué.

Fortes attentes sur les fonds européens d'investissement de long terme (Eltif)

Ces chiffres reflètent le passé, mais Amundi et Preqin restent optimistes pour 2020, estimant que " si l'activité n'a pas atteint les niveaux observés ces dernières années, les fonds alternatifs continuent néanmoins de lever des capitaux importants et les gestionnaires de les investir, toujours soutenus par un fort appétit des investisseurs pour ces classes d' actifs" . La situation apparaît, toujours selon les deux sociétés, bien différente de celle observée lors de la crise financière de 2007. Dominique Carrel Billiard, directeur délégué d' Amundi, se souvient du " coup d' arrêt" des levées de fonds alternatifs entre 2007 et 2009, mais cette fois-ci, " nous n' anticipons pas de ralentissement dans la collecte, même si nous pouvons observer un petit hoquet" cette année. D' autant qu' il s' attend à un développement important des fonds européens d'investissement de long terme (Eltif), créés en 2015 : " les fonds Eltif seront à la gestion alternative ce que les fonds Ucits sont à la gestion traditionnelle" .

Cet optimisme pour 2020 est particulièrement vrai pour la France qui constitue le plus grand marché alternatif d' Europe continentale. " Au premier semestre 2020, la création de Vauban Infra Fibre (pour un montant de 4,3 milliards d'euros) a porté à 6,5 milliards d'euros le total des investissements en infrastructures dans le pays, soit plus que pour l'ensemble de l'année 2019. Et la France a une fois de plus été le marché le plus actif d'Europe sur la dette privée avec 1,3 milliard d'euros de transactions sur les six premiers mois de l' année, contre 0,7 milliard d'euros en 2019" , notent Amundi et Preqin.

Reste à savoir si les gestionnaires arriveront, sans sacrifier à la qualité de leurs actifs, à investir les sommes dont ils disposent. Preqin souligne que les liquidités prêtes à être investies (dry powder, poudre sèche) se montent à 268 milliards d' euros pour le capital investissement, à près de 59 milliards d' euros pour la dette privée, à plus de 58 milliards pour l' immobilier et à 84 milliards pour les infrastructures.