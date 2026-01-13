 Aller au contenu principal
La nouvelle unité de Rilsan Clear (Arkema) pleinement opérationnelle
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 08:57

Arkema annonce que sa nouvelle unité de production de polyamide transparent Rilsan Clear, située sur sa plateforme de Singapour, est désormais pleinement opérationnelle, dotant le groupe français de la plus grande capacité de production de polyamides transparents en Asie.

Cet investissement d'environ 20 millions de dollars, annoncé en juillet 2025, fait partie des principaux projets de croissance dans lesquels Arkema a récemment investi afin de soutenir sa feuille de route stratégique dans les matériaux de spécialités.

Cette nouvelle unité lui permettra de répondre à la demande croissante de marchés clés comme la lunetterie, les applications de réalité augmentée ou virtuelle, l'électronique grand public, la filtration industrielle, les dispositifs à usage médical et l'électroménager.

Ce démarrage réussi représente une avancée majeure pour Arkema, la nouvelle unité triplant sa capacité mondiale de production de polyamide transparent Rilsan Clear, produit qui "propose une combinaison unique de haute performance, d'esthétique et de durabilité".

Valeurs associées

ARKEMA
51,9000 EUR Euronext Paris -1,70%
