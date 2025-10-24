La nouvelle Première ministre japonaise s'engage à relancer rapidement les dépenses de défense et à mener une politique budgétaire proactive

Atteindre l'objectif de 2 % du PIB pour les dépenses de défense au cours de l'exercice 2025

Se concentrer sur le ratio dette/PIB plutôt que sur l'équilibre budgétaire primaire

Signaler la volonté d'augmenter les dépenses de défense au-delà du seuil des 2 %

La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi s'est engagée vendredi à accélérer de deux ans l'objectif de dépenses de défense, alors que son gouvernement poursuit une expansion fiscale proactive sur les priorités stratégiques.

Dans son premier discours de politique générale, Sanae Takaichi a déclaré au parlement que le Japon entendait atteindre un objectif de dépenses de défense de 2 % du produit intérieur brut (PIB) au cours de l'exercice fiscal actuel qui se termine en mars, avant l'objectif initial de l'exercice fiscal 2027.

"Le Japon doit prendre l'initiative de renforcer fondamentalement ses capacités de défense", a-t-elle ajouté.

L'objectif en matière de défense souligne l'engagement de Sanae Takaichi en faveur de dépenses qu'elle qualifie de "proactives", dans le but de stimuler la croissance économique, sur la base de son argument selon lequel une économie forte est une condition préalable à une politique budgétaire saine.

Partisane d'une politique budgétaire et monétaire expansionniste, Sanae Takaichi s'est également engagée à maintenir la confiance des marchés et à assurer la viabilité des finances publiques en réduisant la part de la dette publique dans le PIB.

L'accent qu'elle met sur le ratio dette/PIB constitue une rupture par rapport aux gouvernements précédents qui donnaient la priorité à la réalisation d'un excédent budgétaire primaire, ou au financement des dépenses sans recourir à l'endettement. Certains analystes estiment que ce changement pourrait ralentir les efforts visant à rétablir la santé budgétaire du Japon ( ).

"Le déploiement stratégique de mesures fiscales permettra d'augmenter le revenu des ménages, d'améliorer le moral des consommateurs, de stimuler les bénéfices des entreprises et de générer des recettes fiscales plus importantes sans augmenter les taux d'imposition", a déclaré Sanae Takaichi.

Reuters a rapporté que Sanae Takaichi devrait signaler la volonté du Japon d'accélérer son renforcement de la défense au-delà du seuil de 2 % lors des prochains entretiens avec le président américain Donald Trump.

Cependant, elle ne devrait pas s'engager sur un nouvel objectif de dépenses lors de la réunion, qui intervient au milieu des appels de Washington pour que les alliés assument une plus grande part du fardeau de la sécurité régionale.

Le Japon a fixé son objectif de dépenses de défense à 2 % en 2022, s'engageant à allouer 43 000 milliards de yens (285,18 milliards de dollars) sur cinq ans, un changement historique par rapport à la norme d'après-guerre qui plafonnait les dépenses de défense à environ 1 % du PIB.

Les dépenses de défense dans le budget initial pour l'année fiscale en cours représentent environ 1,8 % du PIB.

Pourtant, le Japon a eu du mal à trouver des sources de financement stables pour les 43 000 milliards de yens prévus pour le renforcement de la défense.

Sanae Takaichi a déclaré que le gouvernement financerait partiellement l'augmentation par le biais d'un budget supplémentaire, qui est en cours d'élaboration pour soutenir un plan de relance économique qui devrait dépasser 13,9 billions de yens.

Naohiko Baba, économiste en chef pour le Japon chez Barclays, a déclaré dans une note de recherche qu'un coût supplémentaire d'environ 1,1 billion de yens nécessaire pour avancer l'objectif de 2 % "pourrait être considéré comme un prix bon marché à payer" s'il était suffisant pour gagner la faveur de Donald Trump.

Si le Japon était tenu par les États-Unis d'augmenter les dépenses de défense à 3 % du PIB d'ici l'exercice 2027, l'impact du ratio dette-PIB dépendrait de la part de l'augmentation des dépenses allouée aux importations par rapport aux biens produits dans le pays, a ajouté Naohiko Baba.

(1$=150,7800 yens)