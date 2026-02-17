La nouvelle peinture de l'Air Force One de Trump comprend de l'or, du rouge, du blanc et du bleu

(Ajoute des détails sur la refonte, paragraphes 3-8) par David Shepardson et Mike Stone

L'armée de l'air américaine déploie un nouveau schéma de peinture sur l'ensemble de sa flotte de transport aérien exécutif, y compris la nouvelle génération d'avions Air Force One, dans une palette de couleurs rouge, blanc, bleu foncé et or, a annoncé l'armée mardi.

Le nouveau design s'éloigne de l'actuelle livrée blanche et bleue bicolore datant de l'administration du président John F. Kennedy, et reprend des éléments du schéma rouge, blanc et bleu proposé par l'ancien président Donald Trump, qui a été abandonné en 2022 après que l'armée de l'air a déterminé que les couleurs plus sombres pouvaient causer des problèmes de surchauffe.

Le nouveau design sera appliqué au VC-25B - la désignation militaire du nouvel avion Boeing BA.N 747-8i qui servira d'Air Force One.

En outre, quatre Boeing 757-200 modifiés utilisés pour transporter le vice-président, les membres du cabinet, les membres du Congrès et d'autres hauts fonctionnaires porteront la nouvelle livrée.

Les avions 757-200 recevront leur nouvelle livrée au cours des fenêtres de maintenance régulièrement programmées. L'un de ces avions a déjà été repeint et devrait être livré dans les prochains mois, a indiqué l'armée de l'air.

L'armée de l'air n'a pas fourni de détails sur la manière dont le nouveau design répond aux préoccupations thermiques qui ont fait échouer la précédente proposition de peinture de M. Trump, que l'administration Biden a rejetée après avoir déterminé qu'elle "pourrait entraîner des coûts supplémentaires en termes d'ingénierie, de temps et d'argent".

Le programme Air Force One a connu des retards et des dépassements de coûts depuis que Boeing a accepté un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars en 2018 pour livrer deux 747-8 modifiés afin de remplacer la flotte actuelle.

En décembre, l'armée de l'air a acheté deux avions 747-8 d'occasion pour 400 millions de dollars afin d'assurer la formation des équipages et le soutien des pièces de rechange avant la transition de la flotte vieillissante de 747-200.