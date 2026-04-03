Dégradations à Fresnes: dix mineurs mis en examen

Capture d'écran d'une vidéo de surveillance de la mairie, partiellement pixélisée avant d'être diffusée par le maire de Fresnes, le 28 mars 2026, montrant des intrus cagoulés pénétrant par effraction dans la mairie de Fresnes dans la nuit du 28 mars 2026 ( CCTV / FRESNES CITY HALL / - )

Dix mineurs, âgés de 14 à 16 ans, ont été mis en examen à la suite des dégradations de la mairie de Fresnes (Val-de-Marne), a indiqué vendredi le parquet de Créteil à l'AFP.

Le ministère public confirme également "le placement sous contrôle judiciaire de sept d'entre eux. Une mesure éducative judiciaire provisoire a été prononcée pour les trois autres", précise-t-il.

Une information judiciaire avait été ouverte jeudi pour "dégradation d'un bien public en réunion", "vol" et "dégradations en réunion et avec dissimulation du visage", ainsi que pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de dégradations", avait détaillé la même source dans un communiqué.

Treize personnes au total, en majorité des mineurs originaires de la commune et de ses environs, avaient été successivement placées en garde à vue entre mardi et mercredi par la Sûreté territoriale.

Les investigations n'ayant pas permis de caractériser la circonstance aggravante de "bande organisée" initialement envisagée, cette qualification n'a finalement pas été retenue.

Les faits remontent à la soirée du 27 mars. A la veille de l'installation du nouveau maire (LR) Christophe Carlier, un groupe d'une trentaine d'individus s'était approché de l'Hôtel de ville.

L'exploitation de la vidéosurveillance a révélé l'usage d'un mortier d'artifice pour briser la porte d'entrée, avant la destruction de l'accueil du bâtiment à l'aide de barres de fer et de jets de pierres.

Capture d'écran des images de vidéosurveillance de la mairie de Fresnes, diffusée par le maire le 28 mars 2026, montrant des intrus cagoulés devant la mairie de Fresnes dans la nuit du 28 mars 2026 ( CCTV / FRESNES CITY HALL / - )

Une auto-école située à proximité immédiate avait également fait l'objet d'une effraction suivie de vols, tandis que la vitrine d'une agence de la Caisse d'Epargne avait été endommagée, sans intrusion dans les locaux.

Le préjudice total avait été estimé par la municipalité à environ 50.000 euros.

A la suite de ces violences, le nouvel édile avait dénoncé auprès de l'AFP un préjudice matériel "colossal" pour le fonctionnement de ses services, estimant que cette action était "clairement liée à l'élection".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, s'était pour sa part félicité sur le réseau social X de la rapidité des interpellations, affirmant que la force resterait "toujours à la loi".