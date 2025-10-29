 Aller au contenu principal
La nouvelle filiale de Super Micro offrira au gouvernement américain une assistance en matière de serveurs d'IA
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lefabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Micro Computer SMCI.O a annoncé mercredila création d'une filiale destinée aux agences fédérales américaines, dans le cadre d'une campagne visant à accroître l'efficacité du gouvernement.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 %.

En avril, la Maison Blanche a ordonné aux agences fédérales de nommer des responsables de l'IA et de développer des stratégies pour étendre l'utilisation de la technologie par le gouvernement.

Des entités gouvernementales telles que l'Administration fédérale de l'aviation ont déployé l'IA pour faciliter les rapports d'incidents et l'évaluation des risques, tandis que d'autres agences tentent d'automatiser les tâches logistiques et administratives répétitives.

"Grâce à cette initiative, Supermicro fournira aux agences du gouvernement fédéral américain des solutions informatiques complètes pour les centres de données, fabriquées et testées dans nos usines de la Silicon Valley, en Californie", a déclaré Charles Liang, directeur général de l'entreprise.

L'annonce de Super Micro intervient un jour après que le fournisseur d'infrastructure d'IA CoreWeave CRWV.O a déclaré qu'il entrerait sur le marché fédéral américain pour fournir des services en nuage.

Super Micro étudie également la possibilité de créer de nouveaux sites de production aux États-Unis pour répondre à la demande croissante.

Valeurs associées

COREWEAVE
137,4200 USD NASDAQ +1,94%
SUPER MICRO
53,2200 USD NASDAQ +1,64%
