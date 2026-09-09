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La nouvelle feuille de route de Damartex ne convainc pas le marché
information fournie par AOF 09/09/2026 à 15:42
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(Zonebourse.com) - L'action Damartex s'inscrit en baisse mercredi à la Bourse de Paris, les objectifs du nouveau plan stratégique dévoilé ce matin par le fabricant de vêtements de confort étant accueillis avec scepticisme par les investisseurs.

Le propriétaire du célèbre Thermolactyl, confronté à des résultats dans le rouge, a dévoilé ce matin sa nouvelle feuille de route baptisée "drive to perform, care to transform 2030" qui prévoit notamment de capitaliser sur le segment des seniors, âgés de plus de 55 ans, qui croît plus vite que la population totale.

Sans fournir davantage de détails, le groupe basé à Roubaix dit avoir l'intention d'améliorer sa situation financière nette ainsi que son Ebitda opérationnel consolidé.

Après avoir essuyé une perte nette de 35,9 millions d'euros sur son exercice 2025/2026, clos fin juin, Damartex reconnaît à ce titre que sa stricte culture du "cash" doit s'intensifier sous l'impulsion de cette nouvelle feuille de route.

Il affiche par ailleurs l'ambition de renforcer la cohérence de son portefeuille, de concentrer ses investissements et d'assainir son bilan.

Mais la société n'a pas officiellement ouvert la porte à une possible sortie du périmètre de Home & Lifestyle, son pôle d'équipement de la maison et de bien-être au quotidien, ou de sa branche Healthcare, positionnée sur les métiers de la santé à domicile.

Une revue stratégique bientôt finalisée

D'après les analystes, les premières conclusions de la revue stratégique du portefeuille pourraient cependant tomber d'ici la fin de l'année.

"Le fait que les dépréciations d'actifs de l'exercice aient concerné les pôles Home & Lifestyle et Healthcare nous conforte dans l'idée que le groupe pourrait se recentrer sur le pôle Fashion, le plus gros (76% CA) et le plus performant (3,9% d'Ebitda)", relève Maxence Dhoury, chez Portzamparc.

Sur le plan social, Damartex dit viser une hausse du taux d'engagement de ses 2 500 collaborateurs.

Toutes ces annonces interviennent suite à la publication de résultats annuels 2025/2026 conformes aux attentes, dans un contexte de marché décrit comme "toujours défavorable".

Son chiffre d'affaires a reculé de 3,4% à 503,5 millions d'euros (-2,6% à taux de change constants), mais avec un repli limité de 0,8% à taux de change constants pour son pôle "fashion".

L'Ebitda opérationnel ressort lui à 14 millions d'euros, contre 15,8 millions d'euros l'exercice précédent, soit une baisse de 11%.

Le groupe clôture l'exercice avec un résultat net négatif de 35,9 millions d'euros, impacté par les dépréciations d'actifs conséquentes sur ses pôles Healthcare et Home & Lifestyle, ce qui n'a pas empêché l'entreprise de réduire son endettement financier net à 119,3 millions d'euros, contre 119,6 millions d'euros un an plus tôt.

Le titre perd 0,8% à 2,45 euros après un plus bas à 2,42 euros. L'action reste sur un repli de 29% depuis le 1er janvier.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2026 à 15:42:00.

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