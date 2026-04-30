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La note de crédit de Spie relevée en "Investment Grade" chez Fitch
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 07:08

Spie annonce la décision de l'agence de notation Fitch Ratings de relever sa notation de crédit long terme à la catégorie "Investment Grade" "BBB-", avec une perspective stable, contre "BB " précédemment.

Ce passage en Investment Grade reflète le renforcement du profil de crédit de Spie, soutenu par une forte génération de flux de trésorerie, une croissance solide des résultats et un levier d'endettement maîtrisé, selon le groupe de services multi-techniques.

Il tient aussi compte de l'augmentation de la taille du groupe et de l'amélioration continue de sa rentabilité, portée par une discipline tarifaire, une sélectivité accrue et une excellence opérationnelle, appuyées par une stratégie d'acquisitions ciblées.

Cette nouvelle notation Investment Grade devrait renforcer l'accès de Spie aux marchés de capitaux et améliorer ses conditions de financement, au service de la stratégie de long terme du groupe et de la création de valeur.

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