La note de crédit de Spie relevée en "Investment Grade" chez Fitch
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 07:08
Ce passage en Investment Grade reflète le renforcement du profil de crédit de Spie, soutenu par une forte génération de flux de trésorerie, une croissance solide des résultats et un levier d'endettement maîtrisé, selon le groupe de services multi-techniques.
Il tient aussi compte de l'augmentation de la taille du groupe et de l'amélioration continue de sa rentabilité, portée par une discipline tarifaire, une sélectivité accrue et une excellence opérationnelle, appuyées par une stratégie d'acquisitions ciblées.
Cette nouvelle notation Investment Grade devrait renforcer l'accès de Spie aux marchés de capitaux et améliorer ses conditions de financement, au service de la stratégie de long terme du groupe et de la création de valeur.
Valeurs associées
|49,300 EUR
|Euronext Paris
|+0,94%
A lire aussi
-
Des Iraniens qui font du pédalo, boivent des cocktails dans des bars fréquentés: Téhéran retrouve un semblant de vie normale depuis le fragile cessez-le-feu mais ces petits plaisirs sont devenus un luxe. Sur des vidéos tournées par l'AFP, de nombreux jeunes flânaient ... Lire la suite
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, jeudi: - L'Iran ira bien à la coupe du monde aux Etats-Unis Le président de la Fifa Gianni Infantino a réaffirmé jeudi que l'Iran participerait à la Coupe du monde 2026 et qu'elle disputerait ... Lire la suite
-
Mali: blocus jihadiste sur la capitale Bamako, hommage sous haute sécurité au ministre de la Défense tué
Les jihadistes du JNIM ont commencé jeudi à imposer un blocus routier sur la capitale malienne Bamako où un hommage sous haute sécurité a été rendu au ministre de la Défense, Sadio Camara, tué dans les attaques pendant le weekend contre des positions stratégiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer