LA NORVÈGE RÉDUIT SA PRODUCTION DE PÉTROLE, UNE PREMIÈRE EN 18 ANS OSLO (Reuters) - La Norvège, premier producteur pétrolier d'Europe occidentale, va réduire pour la première fois depuis 18 ans sa production de brut, afin de se joindre aux efforts visant à relever les cours de l'or noir. "Nous allons réduire la production norvégienne de 250.000 barils par jour en juin et de 134.000 barils par jour (bpj) au cours du second semestre 2020. En outre, le lancement de la production sur plusieurs gisements est repoussé à 2021", a annoncé mercredi la ministre norvégienne du Pétrole et de l'Energie, Tina Bru. "En conséquence, la production norvégienne totale sera inférieure en décembre de 300.000 barils par jour à celle qui était initialement prévue par les entreprises. Cette réglementation prendra fin à la fin de l'année", a-t-elle dit. Face à l'effondrement des cours du brut, en raison notamment de la crise sanitaire déclenchée par le COVID-19, le groupe Opep+, comprenant l'Opep et plusieurs alliés comme la Russie, a annoncé ce mois-ci son intention de baisser sa production de 9,7 millions de bpj en mai et juin, soit 10% de l'offre mondiale de brut. Il a également appelé d'autres pays comme les Etats-Unis, le Canada, le Brésil et la Norvège à apporter leur contribution en réduisant au total leur production de 5 millions de bpj. (Terje Solsvik, version française Jean-Stéphane Brosse)

