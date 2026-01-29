La Norvège commande un système d'artillerie d'une valeur de 2 milliards de dollars à l'entreprise sud-coréenne Hanwha Aerospace

Le gouvernement norvégien a déclaré jeudi avoir signé un contrat de 2 milliards de dollars pour acheter des systèmes d'artillerie à longue portée au groupe de défense sud-coréen Hanwha Aerospace 012450.KS , alors que le pays de l'Otan cherche à renforcer sa dissuasion face à la Russie.

Les pays européens sont en train d' augmenter leurs dépenses de défense , sous la pression de l'administration du président américain Donald Trump et troublés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le système d'artillerie Chunmoo de Hanwha Aerospace était en concurrence pour le contrat de l'armée norvégienne avec le

LMT.N HIMARS du géant américain de la défense Lockheed Martin.

"Hanwha livrera des unités de lancement et du matériel d'entraînement en 2028 et 2029, et des missiles en 2030 et 2031", a déclaré le ministre norvégien de la défense, Tore Sandvik, dans un communiqué.

La Norvège, qui partage une frontière avec la Russie dans l'Arctique, affirme que la guerre en Ukraine a montré que l'artillerie à longue portée est essentielle sur le champ de bataille moderne.