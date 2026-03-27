La Norvège atteindra l'objectif de 3,5 % du PIB consacré à la défense grâce à une nouvelle augmentation des dépenses

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* La Norvège augmentera ses dépenses de défense de 12 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2036

* Les dépenses de défense de la Norvège devraient atteindre 3,5 % du PIB d'ici 2035

* Vastes acquisitions comprenant des sous-marins, des frégates et de l'artillerie

(Mises à jour avec le contexte des dépenses de la Norvège dans les paragraphes 5-7, des détails sur la décision de défense aérienne, 12-13, le ministre de la défense et le chef de la défense 15-16) par Gwladys Fouche

La Norvège va augmenter ses dépenses de défense de 115 milliards de couronnes (12 milliards de dollars) d'ici 2036, a déclaré le gouvernement vendredi, tout en retardant son engagement dans des systèmes de défense à longue portée pendant qu'elle tire les leçons de la guerre en Ukraine .

Ces dépenses s'ajoutent au plan précédemment annoncé par la Norvège de dépenser 1,62 trillion de couronnes (167 milliards de dollars) pour la défense entre 2025 et 2036.

La Norvège, comme d'autres membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) , augmente ses dépenses de défense en raison de la guerre et sous la pression du président américain Donald Trump. Ces dépenses supplémentaires permettront à la Norvège d'atteindre son engagement envers l'OTAN de 3,5 % du PIB en 2035, a déclaré le gouvernement.

"Nous (...) allouons une augmentation significative des ressources au plan à long terme, tout en évaluant soigneusement les priorités nécessaires pour renforcer rapidement les capacités de défense de la Norvège", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Stoere lors d'une conférence de presse.

La Norvège surveille pour l'OTAN la vaste zone de 2 millions de km² (772 000 miles carrés) de l'Atlantique Nord utilisée par les sous-marins nucléaires de la flotte russe du Nord.

C'est le seul pays d'Europe qui n'a pas besoin d'emprunter pour financer l'augmentation des dépenses de défense, grâce à son fonds souverain de 2 000 milliards de dollars, le plus important au monde.

C'est aussi l'un des rares pays où il y a eu un consensus général lorsque le plan de défense à long terme a été présenté pour la première fois, tous les partis au parlement l'ayant soutenu en 2024.

Le soutien à l'Ukraine viendrait s'ajouter aux dépenses de 3,5 % du PIB, a déclaré le gouvernement.

VASTE PROGRAMME D'ACQUISITION

Oslo s'est engagé à acheter six sous-marins à la société allemande TKMS TKMS.DE et au moins cinq frégates à la société britannique BAE Systems BAES.L , ainsi que des fusées à longue portée et des systèmes d'artillerie à la société sud-coréenne Hanwha Aerospace 012450.KS .

Le premier des six sous-marins sera livré en 2029, tandis que les deux premières frégates devraient arriver respectivement en 2030 et 2032, a déclaré M. Stoere vendredi.

La Norvège donnera également la priorité à la défense aérienne à courte portée et à la défense contre les drones, suite aux leçons tirées de la guerre en Ukraine.

Parmi les éléments retardés figurent les drones de surveillance maritime à longue portée ainsi que les défenses aériennes antibalistiques à longue portée.

M. Stoere a déclaré que des travaux supplémentaires étaient nécessaires pour prendre la bonne décision, compte tenu de l'expérience de l'Ukraine, où les systèmes de défense aérienne actuels ont du mal à contrer ce type de missiles russes.

"Nous devons voir comment nous pouvons répondre au mieux à cette question", a-t-il déclaré.

Le ministre de la défense, Tore Sandvik, a déclaré qu'il était important que les pays nordiques coordonnent leurs efforts pour acheter des systèmes similaires, ce qui n'est pas le cas actuellement.

En ce qui concerne les drones, le retard est dû à des coûts prohibitifs, mais aussi au fait que les nouvelles technologies se développent rapidement et que de nouvelles solutions pourraient être plus pertinentes, a déclaré le chef de la défense norvégienne, Eirik Kristoffersen. ($1 = 9,6840 couronnes norvégiennes)